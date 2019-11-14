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РИА Новости

Эксперт объяснил, почему мошенники используют card2card сервисы

09:41 14.11.2019 (обновлено: 11:47 14.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБанковские карты
Банковские карты
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Банковские карты. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Мошенники используют для вывода украденных с карт средств сервисы онлайн-переводов с карты на карту (card2card) из-за их недостаточной защищенности, прокомментировал РИА Новости гендиректор компании Chronopay Павел Врублевский.
Газета "Известия" ранее в четверг сообщила, что у мошенников, которые воруют деньги с банковских карт с помощью социальной инженерии, появился новый популярный способ обналичивания средств. Злоумышленники, обманом получив код подтверждения для перечисления средств, выводят их через сервисы card2card-переводов, отправляя деньги на виртуальный "пластик" онлайн-кошельков.
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"Нет ничего удивительного в том, что такие сервисы используются мошенниками. Дело в том, что в России в целом значительная часть малого бизнеса для экономии на налогах использует прямые перечисления с карты на карту. Многие банки это понимают, но в погоне за прибылью де-факто "забывают" поставить элементарные фильтры на шлюзы для P2P-платежей (между физлицами. — Прим. ред.)", — сказал Врублевский.
Он отметил, что с учетом масштаба "бедствия" в результате казна не получает доходы в миллиарды рублей, поскольку в таком виде торговля идет в обход регулирования. "В теории та же Visa и уже тем более Mastercard элементарно могли бы воспрепятствовать этой деятельности, тем более что речь идет о десятках миллиардов рублей в месяц", — отметил эксперт.
"Неудивительно, что раз банки и регуляторы не замечают очевидного, то и мошенники используют тот же способ. В нашей практике мы сталкивались со схожим случаем, когда через P2P-переводы один номер в "Теле2" был пополнен 30 тысяч раз за один месяц с 1,1 тысячи разных банковских карт, — видимо, семья большая", — рассказал Врублевский.
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