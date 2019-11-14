В Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео с тараканами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Полиция и Роспотребнадзор в Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео, на котором видны грязь и тараканы в местах приготовления еды.
Ранее местное издание e1.ru написало, что сотрудница павильона с шаурмой в районе Южного автовокзала сняла на видео свое рабочее место, которое находится в антисанитарном состоянии: повсюду грязь, бегают тараканы. По данным издания, после появления видео женщина получала угрозы по телефону.
"Проверим их. Руководитель дал такое распоряжение", - заявили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
В полиции также пообещали провести проверку.
"По данному факту проводится проверка. Данные об угрозах также будут приобщены к этой проверке", - сказали РИА Новости в пресс-службе УМВД по городу.