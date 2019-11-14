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РИА Новости

В Благовещенске усилят меры безопасности в учреждениях социальной сферы

09:37 14.11.2019 (обновлено: 09:53 14.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанкСотрудник полиции у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Сотрудник полиции у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© РИА Новости / Евгений Земцов
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Сотрудник полиции у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя - РИА Новости. Мэр Благовещенска Валентина Калита после инцидента со стрельбой в колледже поручила усилить меры безопасности в социальных учреждениях и проверить пропускной режим, в том числе работу тревожных кнопок и турникетов, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.
После инцидента мэр Благовещенска Валентина Калита провела экстренное совещание членов городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.
"Калита дала поручения по усилению мер безопасности в учреждениях социальной сферы города, а также при проведении массовых мероприятий, в первую очередь, с участием детей. В частности, до конца дня управлению образования необходимо провести полную ревизию наличия турникетов, тревожной кнопки, рамок металлодетекторов, проверить, как осуществляется пропускной режим, как ведётся видеонаблюдение", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, аналогичные проверки пройдут во всех учреждениях дополнительного образования, библиотеках, спортивных школах, а также других объектах с массовым пребыванием людей. Отдельно поручено провести собрание с руководителями спортивных федераций и проинструктировать их о безопасности соревнований и тренировок.
"Владельцам торговых и торгово-развлекательных центров рекомендовано обратить особое внимание на обеспечение мер безопасности на их территории. Мэр Благовещенска поручила начальнику управления образования в пятницу 15 ноября провести во всех образовательных учреждениях внеплановые педагогические советы, особое внимание уделить мониторингу морально-психологического климата в ученических коллективах и в целом в учреждениях, провести разъяснительную работу с родительским сообществом", - заявил представитель мэрии.
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