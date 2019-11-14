В Госдуме рассказали о законопроекте о повышенной страховке по вкладам

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Закон о повышенной страховке по вкладам может быть принят до конца этого года, сообщил РИА Новости глава комитета Закон о повышенной страховке по вкладам может быть принят до конца этого года, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков . Таким образом, уже с 2020 года россияне, оказавшиеся в особых жизненных ситуациях, смогут получать страховое возмещение по вкладам и счетам в банках в размере до 10 миллионов рублей.

Проект закона о повышении в отдельных случаях до 10 миллионов рублей страхового возмещения по вкладам был внесен депутатами Госдумы в качестве законодательной инициативы в середине июля. Предполагается, что страховку по вкладам до 10 миллионов рублей можно будет получить в случае продажи жилого помещения или земельного участка, на котором расположен жилой дом, садовый дом, иные строения; при получении наследства; возмещении ущерба жизни, здоровью или личному имуществу; получении социальных выплат и пособий; исполнении решения суда; получении грантов в форме субсидий.

"Правительство дало положительное заключение, постараемся до конца года принять. Тема социально значимая", - сказал Аксаков.

"Да, рассчитываем на это", - добавил он в ответ на вопрос, смогут ли россияне получать повышенные выплаты уже с 2020 года.