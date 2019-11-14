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РИА Новости

В Госдуме рассказали о законопроекте о повышенной страховке по вкладам

09:36 14.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков
Депутат Государственной Думы РФ, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Депутат Государственной Думы РФ, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Закон о повышенной страховке по вкладам может быть принят до конца этого года, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Таким образом, уже с 2020 года россияне, оказавшиеся в особых жизненных ситуациях, смогут получать страховое возмещение по вкладам и счетам в банках в размере до 10 миллионов рублей.
Проект закона о повышении в отдельных случаях до 10 миллионов рублей страхового возмещения по вкладам был внесен депутатами Госдумы в качестве законодательной инициативы в середине июля. Предполагается, что страховку по вкладам до 10 миллионов рублей можно будет получить в случае продажи жилого помещения или земельного участка, на котором расположен жилой дом, садовый дом, иные строения; при получении наследства; возмещении ущерба жизни, здоровью или личному имуществу; получении социальных выплат и пособий; исполнении решения суда; получении грантов в форме субсидий.
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"Правительство дало положительное заключение, постараемся до конца года принять. Тема социально значимая", - сказал Аксаков.
"Да, рассчитываем на это", - добавил он в ответ на вопрос, смогут ли россияне получать повышенные выплаты уже с 2020 года.
Впервые о том, что предельная сумма страхового возмещения вкладчикам может вырасти с нынешних 1,4 миллиона рублей, заявила летом прошлого года председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она тогда отмечала, что это касается случаев, когда вкладчик объективно не имел возможности управлять рисками, а также при социально чувствительных ситуациях.
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