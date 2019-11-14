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РИА Новости

МИД Венесуэлы сообщил об урегулировании ситуации с посольством в Бразилии

09:32 14.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВид на пляж Копакабана со смотровой площадки на горе "Сахарная голова" в Рио-де-Жанейро
Вид на пляж Копакабана со смотровой площадки на горе Сахарная голова в Рио-де-Жанейро
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вид на пляж Копакабана со смотровой площадки на горе "Сахарная голова" в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что группа людей, которые вторглись в посольство страны в Бразилии, покинули его территорию "мирным путем", соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter.
Ранее бразильский депутат Глаубер Брага на видео, распространенном в соцсетях, сообщил, что сторонники Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом Венесуэлы, покинули посольство страны в Бразилиа после 12 часов нахождения на его территории.
"Мы заявляем, что группа людей, которые насильственным путем проникли в наше посольство в (бразильской столице) Бразилиа, покинули нашу территорию и объекты мирным путем под руководством властей. Мы благодарим бразильские общественные движения за их решительную поддержку", - написал Арреаса.
Ранее венесуэльский поверенный в делах в Бразилии Фредди Мерегот подтвердил, что в посольство "вторглись". Он призвал власти Бразилии предоставить необходимую защиту дипмиссии согласно международному праву и Венской конвенции. Парламентарии от бразильской Партии трудящихся обвинили в организации вторжения самого Болсонару.
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
Вчера, 01:23Попытка госпереворота в Венесуэле
В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы
Бразильская газета Folha de S.Paulo сообщала, что в посольство вторглись сторонники Хуана Гуаидо, в одностороннем порядке незаконно провозгласившего себя президентом Венесуэлы. По данным издания Metro Jornal, во вторжении участвовали около 20 человек.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада, в том числе Бразилия и США, заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Президент Бразилии Жаир Болсонару
13 ноября, 18:24
Болсонару заявил, что не знал о вторжении в посольство Венесуэлы в Бразилии
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Хуан ГуаидоХорхе АрреасаНиколас МадуроВенесуэлаБразилияВ мире
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