МИД Венесуэлы сообщил об урегулировании ситуации с посольством в Бразилии

Вид на пляж Копакабана со смотровой площадки на горе "Сахарная голова" в Рио-де-Жанейро. Архивное фото

Вид на пляж Копакабана со смотровой площадки на горе "Сахарная голова" в Рио-де-Жанейро

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что группа людей, которые вторглись в посольство страны в Бразилии , покинули его территорию "мирным путем", соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter

Ранее бразильский депутат Глаубер Брага на видео, распространенном в соцсетях, сообщил, что сторонники Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом Венесуэлы, покинули посольство страны в Бразилиа после 12 часов нахождения на его территории.

Anunciamos que el grupo de personas que de manera violenta ingresó a nuestra Embajada en Brasilia, ha abandonado nuestro territorio e instalaciones, de manera pacífica, por gestiones de las autoridades. Agradecemos a los movimientos sociales brasileños por su apoyo valeroso — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) November 13, 2019

"Мы заявляем, что группа людей, которые насильственным путем проникли в наше посольство в (бразильской столице) Бразилиа, покинули нашу территорию и объекты мирным путем под руководством властей. Мы благодарим бразильские общественные движения за их решительную поддержку", - написал Арреаса.

Ранее венесуэльский поверенный в делах в Бразилии Фредди Мерегот подтвердил, что в посольство "вторглись". Он призвал власти Бразилии предоставить необходимую защиту дипмиссии согласно международному праву и Венской конвенции. Парламентарии от бразильской Партии трудящихся обвинили в организации вторжения самого Болсонару.

Бразильская газета Folha de S.Paulo сообщала, что в посольство вторглись сторонники Хуана Гуаидо, в одностороннем порядке незаконно провозгласившего себя президентом Венесуэлы. По данным издания Metro Jornal, во вторжении участвовали около 20 человек.