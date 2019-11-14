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РИА Новости

В Забайкальском крае объявили траур по погибшим в двух ДТП

09:27 14.11.2019
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© ГУ МЧС России по Забайкальскому краюДТП в Забайкальском крае у поселка Агинское, где погибли 7 человек
ДТП в Забайкальском крае у поселка Агинское, где погибли 7 человек
© ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
ДТП в Забайкальском крае у поселка Агинское, где погибли 7 человек
ЧИТА, 14 ноя – РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил пятницу, 15 ноября, днем траура по погибшим в двух крупных авариях, произошедших за сутки в Агинском бурятском округе, сообщила пресс-служба губернатора региона.
"Мы принимаем все меры для спасения пострадавших. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. По происшествиям сейчас работают следственные органы, будут сделаны все необходимые выводы. Моим решением 15 ноября объявлено в Забайкальском крае днём траура", - приводит пресс-служба слова Осипова.
Первое ДТП произошло 13 ноября около 23.00 по местному времени (17.00 мск) на трассе Агинск-Дульдурга. В результате лобового столкновения автомашин Nissan и Toyota погибли водитель и три пассажира автомашины Nissan, один пассажир пострадал. Кроме того, пострадали водитель Toyota и его пассажирка.
Вторая авария произошла в четверг около 7 часов утра (01.00 мск) на федеральной автодороге "Чита-Забайкальск", в 60 километрах от поселка Агинское, на мосту через ручей "Жипхоши". По предварительным данным водитель микроавтобуса Hyunday, двигающийся из Оловянной в Читу, допустил наезд на стоящую на мосту грузовую автомашину Shacman. От удара микроавтобус вылетел на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной ЗИЛ-130.
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От полученных травм на месте аварии скончались шесть человек, в том числе водитель. Еще один пассажир скончался при оказании медицинской помощи. Два человека травмированы. Погибшие и пострадавшие находились в автомашине "Хендай". По предварительным данным детей среди них нет.
По данным министерства здравоохранения региона, всего в результате двух ДТП погибли 11 человек, 5 человек травмированы и госпитализированы в Агинскую окружную больницу.
В больнице работают главный хирург края Сергей Мясников, заместитель министра здравоохранения региона Юлия Зверочкина, бригада специалистов краевого центра медицины катастроф в составе нейрохирурга, двух хирургов, травматолога, анестезиолога-реаниматолога, операционной сестры и медицинской сестры-анестезиста. Они оказывают необходимую помощь коллегам из Агинской окружной больницы, решается вопрос о необходимости транспортировки тяжелых пациентов в стационар краевого центра. Для оказания психологической помощи пострадавшим и родственникам в больницу направлен психолог.
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Александр ОсиповЗабайкальский крайПроисшествия
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