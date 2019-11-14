Колонна МЧС доставила в Донецк более 40 тысяч детских продуктовых наборов

ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Гуманитарный конвой МЧС России доставил в Донецк более 40 тысяч детских продуктовых наборов, сообщили в четверг в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"В ДНР прибыл 91 по счету гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации. В состав гуманитарного конвоя вошли детские продуктовые наборы в количестве 42240 штук", сказал журналистам представитель МЧС ДНР.
На данный момент идет разгрузка гуманитарной помощи.
Предыдущая автоколонна прибыла в Донбасс 7 ноября. Жителям Донецка и Луганска доставили свыше 580 тонн гуманитарных грузов, в составе которых были детские продуктовые наборы.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 90 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины свыше 82 тысяч тонн гуманитарных грузов.