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РИА Новости

СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году

09:21 14.11.2019 (обновлено: 17:08 14.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Boeing 737
Сотрудники МЧС и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Boeing 737
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сотрудники МЧС и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Boeing 737. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
Следовавший из Москвы борт авиакомпании "Татарстан" разбился при посадке в международном аэропорту Казани, жертвами стали 44 пассажира и шесть членов экипажа.
Следователи выяснили, что к авиакатастрофе привели ошибочные действия командира Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула.

"Командир <...> ввел воздушное судно в сложное пространственное положение, при этом второй пилот управление на себя не принял. Командир при нештатной ситуации, нарушая правила пилотирования, своими действиями допустил крушение", — пояснили в ведомстве.

Уголовное преследование Салихова и Гуцула прекратили в связи с их смертью. Обвинения предъявлены замгендиректора ОАО "Авиакомпания "Татарстан" Валерию Портнову, шеф-пилоту авиакомпании Виктору Фомину и руководителю Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Шавкату Умарову.
Портнова и Фомина обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек, Умарова — в халатности, приведшей по неосторожности к смерти двух или более человек.
Специалисты провели судебно-медицинские, молекулярно-генетические, химические, технико-криминалистические и другие экспертизы, допросили более двухсот свидетелей и потерпевших. Все данные подтвердили версию следствия.
Уголовное дело направили прокурору.
Участницк митинга, посвященного памяти жертв крушения самолета Боинг-737 во время возложения цветов к мемориальному комплексу в международном аэропорту Казань. 17 ноября 2018
17 ноября 2018, 02:04
Авиакатастрофа самолета Boeing-737 компании "Татарстан" 17 ноября 2013 года
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Следственный комитет РФКазаньПроисшествия
Популярные комментарии
Ну конечно же "басурманский" не виноват, а вот российские, по тем же причинам, обычно виноваты.
14 ноября, 11:10
evt68
1211012016
В принципе другого не ожидал,в России при крушение одна причина ошибка пилота другие версии не популярны.
14 ноября, 10:09
kkeri-0n
71113056
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