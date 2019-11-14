СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК

Следовавший из Москвы борт авиакомпании "Татарстан" разбился при посадке в международном аэропорту Казани, жертвами стали 44 пассажира и шесть членов экипажа.

Следователи выяснили, что к авиакатастрофе привели ошибочные действия командира Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула.

"Командир <...> ввел воздушное судно в сложное пространственное положение, при этом второй пилот управление на себя не принял. Командир при нештатной ситуации, нарушая правила пилотирования, своими действиями допустил крушение", — пояснили в ведомстве.

Уголовное преследование Салихова и Гуцула прекратили в связи с их смертью. Обвинения предъявлены замгендиректора ОАО "Авиакомпания "Татарстан" Валерию Портнову, шеф-пилоту авиакомпании Виктору Фомину и руководителю Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Шавкату Умарову.

Портнова и Фомина обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек, Умарова — в халатности, приведшей по неосторожности к смерти двух или более человек.

Специалисты провели судебно-медицинские, молекулярно-генетические, химические, технико-криминалистические и другие экспертизы, допросили более двухсот свидетелей и потерпевших. Все данные подтвердили версию следствия.