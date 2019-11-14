В благовещенском колледже, где произошла стрельба, работала система охраны

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя - РИА Новости. Охранники и тревожная кнопка были в строительном колледже Благовещенска, где произошла стрельба, сообщил РИА Новости представитель минобразования региона.
"Там работает тревожная кнопка, охрана предусмотрена", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, были ли в колледже охранники. Он добавил, что все было проверено перед началом учебного года и принято.
Ранее власти Приамурья заявили, что корпус строительного колледжа Благовещенска, где произошла стрельба, был подключен к системе охраны, в начале учебного года она была исправна, жалоб от студентов и преподавателей колледжа в Минобразования области не поступало.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу, в результате которой погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.