В благовещенском колледже, где произошла стрельба, работала система охраны

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя - РИА Новости. Охранники и тревожная кнопка были в строительном колледже Охранники и тревожная кнопка были в строительном колледже Благовещенска , где произошла стрельба, сообщил РИА Новости представитель минобразования региона.

"Там работает тревожная кнопка, охрана предусмотрена", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, были ли в колледже охранники. Он добавил, что все было проверено перед началом учебного года и принято.

Ранее власти Приамурья заявили, что корпус строительного колледжа Благовещенска, где произошла стрельба, был подключен к системе охраны, в начале учебного года она была исправна, жалоб от студентов и преподавателей колледжа в Минобразования области не поступало.