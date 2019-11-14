Ученые нашли способ избавиться от депрессии

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Ученые из Школы медицины Бостонского университета выяснили, что занятия йогой и дыхательные упражнения способны за короткий срок облегчить симптомы депрессии и тревоги. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте MedicalXpress.
Исследователи в течение трех месяцев наблюдали за состоянием 30 человек, страдавших клинической депрессией. При этом все они занимались йогой.
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Спустя всего месяц у пациентов значительно улучшилось качество сна, они стали спокойнее. Симптомы физического истощения и тревоги стали менее выражены.
"Благодаря научно обоснованным данным больше людей начнут заниматься йогой для улучшения здоровья и самочувствия", — заявила соавтор исследования, нейробиолог Мариса Сильвери.
Ученые полагают, что йога поможет также и в лечении большого депрессивного расстройства.