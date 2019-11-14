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РИА Наука
2019-11-14T17:56Z
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РИА Новости

Ученые нашли способ избавиться от депрессии

09:18 14.11.2019 (обновлено: 17:56 14.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие в Камергерском переулке в Москве
Прохожие в Камергерском переулке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Ученые из Школы медицины Бостонского университета выяснили, что занятия йогой и дыхательные упражнения способны за короткий срок облегчить симптомы депрессии и тревоги. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте MedicalXpress.
Исследователи в течение трех месяцев наблюдали за состоянием 30 человек, страдавших клинической депрессией. При этом все они занимались йогой.
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Спустя всего месяц у пациентов значительно улучшилось качество сна, они стали спокойнее. Симптомы физического истощения и тревоги стали менее выражены.
"Благодаря научно обоснованным данным больше людей начнут заниматься йогой для улучшения здоровья и самочувствия", — заявила соавтор исследования, нейробиолог Мариса Сильвери.
Ученые полагают, что йога поможет также и в лечении большого депрессивного расстройства.
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Популярные комментарии
Но если депрессия, например, из-за расставания с любимым человеком. с которым как раз и ездили, и готовили, и гуляли?... Вы дали совет, последовав которому, кто-нибудь может повеситься в лесу прямо на берегу реки в результате усиления симптомов депрессии. Психиатры доморощенные...
14 ноября, 10:44
ЕНЕша Нанасов
2681208
Съездите в лес, на берег реки или озера, разожгите костёр, приготовьте покушать, погуляйте пару часиков пешком. Постарайтесь не заблудиться и никакой депрессии не будет.
14 ноября, 09:21
ИРИван Русский
23441012
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