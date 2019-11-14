Депутаты в Южной Корее заявили об отказе платить за войска США за рубежом

СЕУЛ, 14 ноя - РИА Новости. Депутаты от правящей Демократической партии Тобуро внесли в парламент Южной Кореи резолюцию, в которой выступили против требования США оплачивать расходы их войск за рубежом, заявив, что это не соответствует целям южнокорейско-американского соглашения.
Ранее местные СМИ написали, что США на прошедших 5 ноября в Сеуле переговорах потребовали от своих партнеров по военному альянсу учесть также стоимость размещения военных в смежных регионах, выставив общий счет на 4,7 миллиарда долларов. Эта сумма почти в пять раз превышает то, что Южная Корея платит за размещение американских войск сейчас.
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"Требования США на нынешних переговорах включить в стоимость расходы на содержание американских войск за рубежом, основываясь на своей стратегии безопасности в индо-тихоокеанском регионе, не соответствуют целям соглашения Республики Корея и США о распределении затрат на оборону и нарушают принцип взаимности южнокорейско-американского альянса … Национальная ассамблея требует не выходить за пределы принципиального (понимания), что сутью или целью соглашения о распределении затрат на оборону являются расходы на содержание войск США в Корее", - говорится в тексте резолюции, которую цитирует агентство Рёнхап.
В ней содержится призыв как можно скорее выполнить шесть дополнительных условий, выдвинутых депутатами при ратификации нынешнего соглашения о расходах. Среди них значатся допуск аудиторов счётной палаты к контролю использования средств, отказ от добавления новых пунктов, таких как помощь в осуществлении военных операций, а также разработка рациональных стандартов распределения затрат для использования на последующих переговорах.
В четверг в Сеуле проходит встреча председателей объединённых комитетов начальников штабов Южной Кореи и США в рамках заседания совместного военного комитета. О её результатах будет доложено в пятницу на консультативной встрече по вопросам безопасности с участием министров обороны двух стран. Основные темы предстоящих переговоров, как ранее сообщило военное ведомство Республики Корея - передача Сеулу операционного контроля над своей армией в военное время, перемещение американских баз и стратегия безопасности на Корейском полуострове.