Депутаты в Южной Корее заявили об отказе платить за войска США за рубежом

СЕУЛ, 14 ноя - РИА Новости. Депутаты от правящей Демократической партии Тобуро внесли в парламент Депутаты от правящей Демократической партии Тобуро внесли в парламент Южной Кореи резолюцию, в которой выступили против требования США оплачивать расходы их войск за рубежом, заявив, что это не соответствует целям южнокорейско-американского соглашения.

Ранее местные СМИ написали, что США на прошедших 5 ноября в Сеуле переговорах потребовали от своих партнеров по военному альянсу учесть также стоимость размещения военных в смежных регионах, выставив общий счет на 4,7 миллиарда долларов. Эта сумма почти в пять раз превышает то, что Южная Корея платит за размещение американских войск сейчас.

"Требования США на нынешних переговорах включить в стоимость расходы на содержание американских войск за рубежом, основываясь на своей стратегии безопасности в индо-тихоокеанском регионе, не соответствуют целям соглашения Республики Корея и США о распределении затрат на оборону и нарушают принцип взаимности южнокорейско-американского альянса … Национальная ассамблея требует не выходить за пределы принципиального (понимания), что сутью или целью соглашения о распределении затрат на оборону являются расходы на содержание войск США в Корее", - говорится в тексте резолюции, которую цитирует агентство Рёнхап

В ней содержится призыв как можно скорее выполнить шесть дополнительных условий, выдвинутых депутатами при ратификации нынешнего соглашения о расходах. Среди них значатся допуск аудиторов счётной палаты к контролю использования средств, отказ от добавления новых пунктов, таких как помощь в осуществлении военных операций, а также разработка рациональных стандартов распределения затрат для использования на последующих переговорах.