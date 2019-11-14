В Москве задержали мужчину, напавшего с топором на соседа

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который напал на соседа с топором в северном Бутово, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
Отмечается, что пострадавшему в межквартирном холле топором нанесли открытую черепно-мозговую травму, вдавленный перелом правой теменной кости, ушибленную рану правой теменной области. Он госпитализирован в реанимационное отделение.
"Прибывшими на место сотрудниками полиции задержан неработающий 1992 года рождения", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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