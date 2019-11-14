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РИА Новости

В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью

09:02 14.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкАвтомобиль конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса
Автомобиль конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Автомобиль конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики прибыла в Луганск, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
"Автомобили 91-го гуманитарного конвоя МЧС РФ прибыли в Луганск", - заявили в пресс-службе.
По данным ведомства, автомобили гуманитарного конвоя доставили в Луганск более 142 тонн наборов детского питания.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 90 колонн МЧС РФ привезли на территорию юго-востока Украины более 80 тысяч тонн гуманитарных грузов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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