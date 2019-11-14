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РИА Новости

СМИ: Индия, Китай и Россия работают над созданием альтернативы SWIFT

08:59 14.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 ноя - РИА Новости. Индия, Россия и Китай ведут работу над созданием альтернативы межбанковской системе SWIFT для упрощения торговли со странами, в отношении которых действуют санкции Соединенных Штатов, пишет в четверг газета Economic Times со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, предполагается, что Российская система передачи финансовых сообщений (РСПФС) будет соединена с индийской и китайской финансовыми инфраструктурами. В случае с Китаем планируется состыковать РСПФС с ее аналогом в этой стране - Трансграничной межбанковской платежной системой (CIPS). Как отмечает газета, у Индии пока такого инструмента нет, однако в Нью-Дели намерены в будущем подключить собственную систему к платформе Центрального банка России.
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По задумке, новый механизм будет функционировать таким образом, что сообщения о платежах будут перекодироваться из формата одной платежной системы в формат другой. Такое решение призвано позволить каждой из стран работать на удобной для себя платформе.
Как отмечает газета, вопрос о создании "альтернативы SWIFT", вероятно, будет обсуждаться на полях проходящего в эти дни в Бразилии стран-членов БРИКС.
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SWIFTБРИКСКитайРоссияИндияЭкономика
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