СМИ: Индия, Китай и Россия работают над созданием альтернативы SWIFT

По данным издания, предполагается, что Российская система передачи финансовых сообщений (РСПФС) будет соединена с индийской и китайской финансовыми инфраструктурами. В случае с Китаем планируется состыковать РСПФС с ее аналогом в этой стране - Трансграничной межбанковской платежной системой (CIPS). Как отмечает газета, у Индии пока такого инструмента нет, однако в Нью-Дели намерены в будущем подключить собственную систему к платформе Центрального банка России.