Власти оплатят похороны погибших при стрельбе в колледже Благовещенска

Ситуация в Благовещенске после стрельбы в колледже

Ситуация в Благовещенске после стрельбы в колледже

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя - РИА Новости. Власти Приамурья возьмут на себя расходы на похороны погибших при Власти Приамурья возьмут на себя расходы на похороны погибших при стрельбе в колледже Благовещенска , сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

По данным полиции, в четверг при стрельбе в колледже Благовещенска погибли два человека, трое пострадали; предварительно, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.

"Было решено, что мы эти расходы берем на себя", - сказал собеседник агентства.