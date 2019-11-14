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РИА Новости

Власти оплатят похороны погибших при стрельбе в колледже Благовещенска

08:53 14.11.2019 (обновлено: 09:31 14.11.2019)
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© Амур.инфо Ситуация в Благовещенске после стрельбы в колледже
Ситуация в Благовещенске после стрельбы в колледже
© Амур.инфо
Ситуация в Благовещенске после стрельбы в колледже
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя - РИА Новости. Власти Приамурья возьмут на себя расходы на похороны погибших при стрельбе в колледже Благовещенска, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
По данным полиции, в четверг при стрельбе в колледже Благовещенска погибли два человека, трое пострадали; предварительно, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.
"Было решено, что мы эти расходы берем на себя", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пока дата похорон не обсуждалась, идут следственные действия.
Ситуация в Благовещенске после стрельбы в колледже
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Стрельба в благовещенском колледжеБлаговещенскПроисшествия
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Хулиганьё в армию следует отправлять, а не в колледжи!
14 ноября, 09:50
Aмон Ра
3011304
Кого сейчас система начнет наказывать? Правильно! Законопослушных, добропорядочных владельцев оружия. Система же своих не сдаёт, да и в глазу своём бревна не видит...
14 ноября, 09:54
Aleks Hap
2720110
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