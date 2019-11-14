Власти оплатят похороны погибших при стрельбе в колледже Благовещенска

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя - РИА Новости. Власти Приамурья возьмут на себя расходы на похороны погибших при стрельбе в колледже Благовещенска, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
По данным полиции, в четверг при стрельбе в колледже Благовещенска погибли два человека, трое пострадали; предварительно, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.
"Было решено, что мы эти расходы берем на себя", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пока дата похорон не обсуждалась, идут следственные действия.