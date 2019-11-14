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РИА Новости

Китай испытал посадочный модуль в рамках подготовки к миссии на Марс

08:46 14.11.2019 (обновлено: 10:18 14.11.2019)
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© РИА НовостиКитай испытал посадочный модуль в рамках подготовки к миссии на Марс
Китай испытал посадочный модуль в рамках подготовки к миссии на Марс
© РИА Новости
ХУАЙЛАЙ (Китай), 14 ноя – РИА Новости. Китайское национальное космическое управление в четверг успешно провело первое испытание аппарата для посадки на поверхность Марса в рамках запланированной на 2020 год миссии к Красной планете, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В ходе теста на специально созданном испытательном полигоне в провинции Хэбэй специалисты имитировали процесс зависания космического аппарата, обхода препятствий и замедления в условиях марсианской гравитации, которая на 62,2% ниже земной. Испытания, как заверили в управлении, были нужны для того, чтобы провести комплексную проверку конструкции аппарата и при необходимости внести необходимые корректировки.
Как пояснил представитель управления, на полигоне можно провести симуляцию всего процесса посадки модуля на поверхность Красной планеты, при этом "основными задачами сегодняшнего теста стали маневры по отстыковке посадочного модуля от основного космического аппарата на высоте 70 метров, далее спуск и зависание на высоте 67 метров для поиска подходящего места для посадки на поверхности планеты, и далее спуск с обходом препятствий на высоту 20 метров".
На первое испытание пригласили иностранных гостей, включая дипломатов, журналистов, представителей международных организаций, и как пояснили РИА Новости в управлении, этот шаг демонстрируют стремление и готовность страны развивать и укреплять международное сотрудничество и обмены в области космических исследований.
Китайские ученые летом этого года завершили строительство марсохода, который планируется использовать в первой миссии, включающей выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке о происхождении и эволюции Марса и всей Солнечной системы.
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При этом главная цель миссии – найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на Марсе измениться в будущем так, что планета станет пригодна для жизни людей.
Ранее сообщалось, что Китай планирует запустить свой первый зонд на Марс в июле или августе 2020 года. Миссию планируется осуществить с космодрома "Вэньчан" в провинции Хайнань при помощи ракеты-носитель "Чанчжэн-5", которая должна напрямую вывести на переходную орбиту Земли и Марса зонд для исследования Марса. По предварительным расчетам, зонду понадобится семь месяцев, чтобы добраться до поверхности планеты, в случае успеха миссии, зонд направит полученные данные на Землю в 2021 году.
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Космос - РИА НаукаКитай
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