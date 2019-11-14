В Благовещенск, где произошла стрельба, отправили криминалистов СК

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Глава СК направил опытных криминалистов в Благовещенск, где произошла стрельба в одном из колледжей, сообщила официальной представитель СК РФ Светлана Петренко.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Благовещенск опытных криминалистов из главка.
"Также Александр Бастрыкин дал указание в рамках расследования проверить организацию в учебном заведении системы охраны, дать оценку действиям всех должностных лиц колледжа и установить причины и условия, способствовавшие совершению учащимся данного преступления", - сообщила Петренко.
Она уточнила, что ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.