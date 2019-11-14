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РИА Новости

В Благовещенск, где произошла стрельба, отправили криминалистов СК

08:44 14.11.2019 (обновлено: 09:07 14.11.2019)
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© Амур.инфо Ситуация в Благовещенске после стрельбы в колледже
Ситуация в Благовещенске после стрельбы в колледже
© Амур.инфо
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Глава СК направил опытных криминалистов в Благовещенск, где произошла стрельба в одном из колледжей, сообщила официальной представитель СК РФ Светлана Петренко.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Благовещенск опытных криминалистов из главка.
Опубликовано видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске
Вчера, 08:30
В Сети появилось видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске
"Также Александр Бастрыкин дал указание в рамках расследования проверить организацию в учебном заведении системы охраны, дать оценку действиям всех должностных лиц колледжа и установить причины и условия, способствовавшие совершению учащимся данного преступления", - сообщила Петренко.
Она уточнила, что ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.
Ситуация в Благовещенске после стрельбы в колледже
Вчера, 08:47
Студент благовещенского колледжа, которого "похоронили" СМИ, жив
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Стрельба в благовещенском колледжеСледственный комитет РФБлаговещенскПроисшествия
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В Сети появилось видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске
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