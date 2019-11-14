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РИА Новости

Моралес обратился за международной помощью для разрешения кризиса в Боливии

08:42 14.11.2019 (обновлено: 11:41 14.11.2019)
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© REUTERS / Manuel ClaureПрезидент Боливии Эво Моралес во время пресс-конференции в Ла-Пасе
Президент Боливии Эво Моралес во время пресс-конференции в Ла-Пасе
© REUTERS / Manuel Claure
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес обратился к международным организациям, включая ООН, странам Европы и католической церкви с просьбой способствовать диалогу для разрешения сложившейся в стране ситуации.
"Я прошу международные организации, такие как ООН, дружественные страны Европы и такие структуры, как католическая церковь, представленная папой Римским Франциском, присоединиться к нам в диалоге с целью примирить нашу любимую Боливию. Насилие посягает на общественную жизнь и спокойствие", - написал Моралес в Twitter.
Ранее в Twitter Морелес выступил с призывом к национальному диалогу, в котором "бы были представлены мы все" - общественные движения, гражданские комитеты и политические партии. "Если я могу своим присутствием способствовать мирному решению, которое остановит насилие и позаботится о жизни (людей), я сделаю это ради моей любимой Боливии", - написал он.
На состоявшихся 20 октября выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Моралес покинул страну, он находится в Мексике.
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес во вторник заявила, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии после отставки руководства страны. Конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти.
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