В Железногорском кадетском корпусе отменили посвящение выпускников

"Эту процедуру посвящения для выпускных классов мы придумали вместе с ребятами. Ребята сами были инициаторами и очень хотели, чтобы была некая процедура, похожая на посвящение в рыцари. Проводится она обычно в начале года, после окончания первой четверти – в середине октября. После всей этой шумихи в прессе и сети мы временно решили приостановить. Но ребята уже просят сами возродить традицию", - сказал Войнов.