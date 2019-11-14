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РИА Новости

В Железногорском кадетском корпусе отменили посвящение выпускников

08:37 14.11.2019
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© Фото : Иван РоманенкоВиды города Железногорск
Виды города Железногорск
© Фото : Иван Романенко
Виды города Железногорск. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 14 ноя - РИА Новости. Кадетский корпус в Железногорске Красноярского края временно отменил традиционную процедуру посвящения выпускных классов после шумихи в прессе о том, что при посвящении якобы используется "оружие японских офицеров" – длинный меч-катана, сообщил РИА Новости директор учебного заведения Владимир Войнов.
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Ранее в соцсети Facebook появилось несколько фотографий, где кадеты на плацу участвуют в церемонии. Молодые люди встают на одно колено, а взрослый накладывает сверху обнаженный меч, внешне сходный с японской катаной. В пояснении к снимкам утверждается, что это обряд посвящения в кадеты. Опубликовавший фотографии выразил недовольство из-за применения "оружия японских офицеров" при посвящении "будущих офицеров российской армии". Ряд красноярских СМИ опубликовали об этом новость.
"Эту процедуру посвящения для выпускных классов мы придумали вместе с ребятами. Ребята сами были инициаторами и очень хотели, чтобы была некая процедура, похожая на посвящение в рыцари. Проводится она обычно в начале года, после окончания первой четверти – в середине октября. После всей этой шумихи в прессе и сети мы временно решили приостановить. Но ребята уже просят сами возродить традицию", - сказал Войнов.
Он отметил, что это процедура посвящения именно выпускных классов, а не кадет в целом. Она практикуется в учебном заведении уже несколько лет.
По его словам, фотография, опубликованная в СМИ и соцсетях, сделана в позапрошлом году. Сам меч принадлежит директору – предмет был подарен в конце 90-х годов учениками, которым он преподавал боевые искусства. Меч произведен в Китае и не является катаной, а лишь похож на нее. Сейчас в распоряжении кадетского корпуса есть казацкие шашки, при помощи которых в дальнейшем, возможно, будут посвящать выпускные классы.
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Красноярский крайЖелезногорскFacebook, Inc.Общество
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