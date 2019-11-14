Власти Омской области отвели землю под особую экономическую зону

ОМСК, 14 ноя – РИА Новости. Правительство Правительство Омской области под руководством губернатора Александра Буркова одобрило внесение изменений в схему территориального планирования региона, определив место для размещения будущей особой экономической зоны, сообщает областной кабмин.

"Кабинет министров Александра Буркова одобрил внесение изменений в Схему территориального планирования Омской области. Основанием послужили планы создания в регионе особой экономической зоны промышленно-производственного типа", - говорится в сообщении.

По данным властей, создание особой экономической зоны направлено на улучшение инвестиционного климата на территории Омской области, привлечение масштабных инвестиций, создание новых рабочих мест и стимулирование экспорта. Уже утвержден рабочий вариант предполагаемой площадки. Внести изменения в схему территориального планирования требовалось для дальнейшего решения вопросов с выделением земельных участков под ОЭЗ.

"В настоящее время на территории области нет ни одной площадки, оформленной "под ключ", позволяющей инвесторам сразу запустить свой проект. Губернатор считает необходимым реализовать два приоритетных направления: создание особой экономической зоны и не менее двух промышленных технопарков", - отметили в областном правительстве.

Для размещения особой экономической зоны определена территория в Северной промзоне Омска. В ближайшее время предстоит оформить земельные участки, определить якорных резидентов и обеспечить подготовку заявки Омской области в Минэкономразвития России.