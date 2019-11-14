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РИА Новости

Группировка "Исламский джихад" договорилась с Израилем о прекращении огня

08:31 14.11.2019 (обновлено: 08:37 14.11.2019)
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© РИА Новости / Иссам Аль-Римави / Перейти в фотобанкИзраильские военнослужащие
Израильские военнослужащие
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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Израильские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Палестинская группировка "Исламский джихад" договорилась о прекращении огня с Израилем, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.
Ранее глава политбюро группировки Зияд ан-Нахала заявлял о согласии на прекращение огня с Израилем, поставив ряд условий.
Как сообщил агентству высокопоставленный египетский чиновник, соглашение о прекращении огня - следствие усилий Египта, оно получило поддержку палестинских группировок, включая "Исламский джихад". Перемирие вступило в силу в 5.30 по местному времени (6.30 мск).
Соглашение предусматривает, что палестинские группировки должны обеспечить восстановление спокойствия в Газе и поддерживать мирный характер демонстраций. Израиль также должен прекратить боевые действия и "гарантировать прекращение огня" во время демонстраций палестинцев.
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Источник агентства в "Исламском джихаде" подтвердил, что израильская армия закончит свою операцию в Газе, если "Исламский джихад" прекратит ракетные обстрелы в сторону Израиля.
Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира "Исламского джихада" в Газе Бахи Абу аль-Ата в ночь на вторник.
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Исламский джихадИзраильВ мире
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