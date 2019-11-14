Группировка "Исламский джихад" договорилась с Израилем о прекращении огня

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Палестинская группировка "Исламский джихад" договорилась о прекращении огня с Израилем, передает агентство Палестинская группировка "Исламский джихад" договорилась о прекращении огня с Израилем, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.

Ранее глава политбюро группировки Зияд ан-Нахала заявлял о согласии на прекращение огня с Израилем, поставив ряд условий.

Как сообщил агентству высокопоставленный египетский чиновник, соглашение о прекращении огня - следствие усилий Египта, оно получило поддержку палестинских группировок, включая "Исламский джихад". Перемирие вступило в силу в 5.30 по местному времени (6.30 мск).

Соглашение предусматривает, что палестинские группировки должны обеспечить восстановление спокойствия в Газе и поддерживать мирный характер демонстраций. Израиль также должен прекратить боевые действия и "гарантировать прекращение огня" во время демонстраций палестинцев.

Источник агентства в "Исламском джихаде" подтвердил, что израильская армия закончит свою операцию в Газе, если "Исламский джихад" прекратит ракетные обстрелы в сторону Израиля.