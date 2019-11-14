В Сети появилось видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Очевидец Очевидец снял на видео происходящее на месте перестрелки в строительном колледже в Благовещенске , в результате которой погибли два человека, трое получили ранения.

На кадрах видно, что на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, припаркованы несколько полицейских машин.

Ранее стало известно, что утром к наряду ДПС ГИБДД, который патрулировал улицы Шевченко и Красноармейскую, подбежал молодой человек, заявивший, что неизвестный открыл стрельбу в колледже неподалеку.

На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили молодого человека с ружьем, который несколько раз выстрелил в их сторону. Полицейские открыли ответный огонь. Затем стрелявшего заблокировали в одной из аудиторий.

Стрелок покончил с собой. Сотрудники полиции не пострадали.

По данным Следственного комитета, стрельбу открыл 19-летний студент колледжа из зарегистрированного за ним охотничьего оружия. На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, погибших от ранений. Еще трое молодых людей — 17, 19 и 20 лет госпитализированы с множественными огнестрельными ранениями. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.