Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-14T09:26Z
https://ria.ru/20191114/1560911633.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156091/16/1560911622_617:0:1776:652_1036x0_80_0_0_ea125a03f61d49f6c9b83d32901491a0.jpg
РИА Новости

В Сети появилось видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске

08:30 14.11.2019 (обновлено: 09:26 14.11.2019)
13719
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Очевидец снял на видео происходящее на месте перестрелки в строительном колледже в Благовещенске, в результате которой погибли два человека, трое получили ранения.
На кадрах видно, что на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, припаркованы несколько полицейских машин.
Ситуация в Благовещенске после стрельбы в колледже
Вчера, 07:47
Стало известно о состоянии системы охраны в благовещенском колледже
Ранее стало известно, что утром к наряду ДПС ГИБДД, который патрулировал улицы Шевченко и Красноармейскую, подбежал молодой человек, заявивший, что неизвестный открыл стрельбу в колледже неподалеку.
На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили молодого человека с ружьем, который несколько раз выстрелил в их сторону. Полицейские открыли ответный огонь. Затем стрелявшего заблокировали в одной из аудиторий.
Стрелок покончил с собой. Сотрудники полиции не пострадали.
Сотрудники ДПС у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Вчера, 06:30
Мэр Благовещенска собирает экстренную комиссию из-за стрельбы в колледже
По данным Следственного комитета, стрельбу открыл 19-летний студент колледжа из зарегистрированного за ним охотничьего оружия. На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, погибших от ранений. Еще трое молодых людей — 17, 19 и 20 лет госпитализированы с множественными огнестрельными ранениями. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений".
7721263
Обсудить 3
Стрельба в благовещенском колледжеБлаговещенскПроисшествия
Рекомендуем
Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Сотрудник полиции
В колледже в Благовещенске произошла стрельба
Ситуация в Благовещенске после стрельбы в колледже
Студент благовещенского колледжа, которого "похоронили" СМИ, жив
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Сбербанк рассказал подробности новой схемы мошенничества с картами
Детский сад
В Омске воспитательница заставила детей вытаскивать игрушки из унитаза
Работа сотрудников Следственного комитета на месте трагедии в Благовещенске
СК опубликовал видео с места стрельбы в Благовещенске
ДТП в Забайкальском крае у поселка Агинское, где погибли 7 человек
В Забайкалье в результате аварии с микроавтобусом погибли семь человек
Так в представлении художника выглядит сверхбыстрая звезда S5-HVS1, выброшенная черной дырой Стрелец А* в центре Млечного Пути. В левом углу видна галактика с черной дырой в центре и бинарный компаньон звезды S5-HVS1
Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей Галактики
Ситуация в Благовещенске после стрельбы в колледже
В СК сообщили о допросе сотрудников и студентов благовещенского колледжа
Пограничный пешеходно-велосипедный переход между Белоруссией и Польшей Переров
Белоруссия планирует изменить договор с Россией по охране границы
Сотрудники МЧС и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Boeing 737
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Ситуация в Благовещенске после стрельбы в колледже
Студент рассказал, что над стрелявшим в благовещенском колледже издевались
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
Пентагон столкнулся с проблемами в обслуживании парка истребителей F-35
Анастасия Ещенко
Директор школы рассказала об убитой Анастасии Ещенко
Обелиск в пригороде Пскова на месте, где находился фашистский концлагерь для советских военнопленных
ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Киеве задержали банду псевдоколлекторов
02:01Россия и США неделю обсуждали в Женеве выполнение СНВ-3
02:01Украинский адмирал пожаловался на российские "Калибры" в Черном море
02:01Названы самые полезные и самые опасные растения для квартиры
01:52В Киеве прошла акция с требованием расследовать дела "евромайдана"
01:47Врио президента Боливии назначила нового главу полиции
01:44В Бельгии столкнулись с дефицитом мест для размещения просителей убежища
01:40Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
00:57Белоруссия усилит охрану границы по контуру Чернобыльской зоны
00:48Президент Чехии рассказал, что объединяет его и Трампа
Лента новостейМолния