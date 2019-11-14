Пострадавшим от паводка в Приангарье перечислили 2,7 миллиарда рублей

ИРКУТСК, 14 ноя - РИА Новости. Пострадавшим от паводка в Иркутской области в качестве компенсации за ущерб, нанесенный стихией, перечислено 2,7 миллиарда рублей, сообщил в четверг журналистам министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов.
В четверг на встрече с журналистами в Иркутске глава министерства соцразвития, опеки и попечительства региона рассказал о помощи, оказанной жителям районов, переживших летом масштабное наводнение.
'На текущий момент жителям, пострадавшим от наводнения в Иркутской области, перечислено в качестве компенсации за ущерб 2,7 миллиарда рублей", - сказал Родионов.
Он также отметил, что за время ликвидации последствий паводка из федерального бюджета на эти цели поступило 2,9 миллиарда рублей.
В настоящее время в районах, переживших наводнение, ежедневно работают от 40 до 50 сотрудников министерства, которые оказывают соцпомощь пострадавшим. На сегодняшний день только первоначальную помощь по 10 тысяч рублей получили 46 715 пострадавших.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся 4. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.