Пострадавшим от паводка в Приангарье перечислили 2,7 миллиарда рублей

ИРКУТСК, 14 ноя - РИА Новости. Пострадавшим от Пострадавшим от паводка в Иркутской области в качестве компенсации за ущерб, нанесенный стихией, перечислено 2,7 миллиарда рублей, сообщил в четверг журналистам министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов.

В четверг на встрече с журналистами в Иркутске глава министерства соцразвития, опеки и попечительства региона рассказал о помощи, оказанной жителям районов, переживших летом масштабное наводнение.

'На текущий момент жителям, пострадавшим от наводнения в Иркутской области , перечислено в качестве компенсации за ущерб 2,7 миллиарда рублей", - сказал Родионов.

Он также отметил, что за время ликвидации последствий паводка из федерального бюджета на эти цели поступило 2,9 миллиарда рублей.

В настоящее время в районах, переживших наводнение, ежедневно работают от 40 до 50 сотрудников министерства, которые оказывают соцпомощь пострадавшим. На сегодняшний день только первоначальную помощь по 10 тысяч рублей получили 46 715 пострадавших.