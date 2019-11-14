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РИА Новости

В ВОЗ рассказали о факторах, увеличивающих риск развития диабета

08:22 14.11.2019 (обновлено: 12:50 14.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГлюкометр для измерения глюкозы
Глюкометр для измерения глюкозы
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Глюкометр для измерения глюкозы. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 14 ноя - РИА Новости, Елизавета Исакова. Ожирение, недостаток физической нагрузки, употребление много сладкого, в том числе сахарозаменителей, а также курение значительно увеличивают риск развития диабета II типа у человека, заявила РИА Новости эксперт по диабету Всемирной организации здравоохранения Гойка Роглич.
Всемирный день борьбы с диабетом отмечается 14 ноября. Дата была учреждена в 1991 году Международной диабетической федерацией и ВОЗ в честь признания заслуг одного из открывателей инсулина Фредерика Бантинга, родившегося 14 ноября 1891 года.
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В настоящее время в мире насчитывается порядка 420 миллионов диабетиков. Из них 20 миллионов человек живут с диабетом I типа, и вынуждены постоянно принимать инсулин. Среди диабетиков II типа, в инсулине постоянно нуждаются порядка 65 миллионов человек.
"Нездоровая диета и недостаток активности являются основными факторами риска. Есть другие, но свидетельства в отношении них не такие сильные. К примеру, таким фактором может стать курение. И если вы курите, то выше риск, что у вас разовьется диабет II типа", - сказала она.
К факторам риска также относится плохая экология. Насчет употребления рафинированного сахара мнения экспертов расходятся. Однако нездоровая диета и чрезмерное употребление сладкого ведут к ожирению, что значительно увеличивает риск диабета. Кроме того, недавние исследования, проводимые с искусственными сахарозаменителями, указывают на то, что их употреблением может также увеличить риск развития диабета II типа у человека.
"Замена сахара на мед при этом ничего не меняет. Люди склонны думать, что замена сахара мёдом будет полезнее. Но метаболический эффект от обоих одинаковый. Люди заблуждаются насчет того, что мед полезнее сахара", - отметила она.
По словам эксперта, не все те, у кого чрезмерный вес, болеют диабетом, но большинство тех, у кого выявлен диабет, страдают ожирением. В настоящее время разрабатываются новые лекарства и способы доставки инсулина в кровь, которые могут облегчить больным их жизнь. И необходимо сделать все эти средства доступными, в том числе, для малоимущих слоев населения.
Роглич при этом не исключает, что в перспективе мир сможет найти лекарство и от диабета I типа, который считается генетическим.
"Есть надежда на то, что диабет I будет побежден. Я не думаю, что это произойдет очень скоро. Но есть прогресс в восстановлении мертвых бета-клеток поджелудочной железы при помощи стволовых клеток. Я буду очень удивлена, если это произойдет в ближайшие 10 лет, но я оптимистично смотрю на более отдаленное будущее", - добавила эксперт.
Измерение сахара в крови
Вчера, 05:25
Всемирный день борьбы с диабетом
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Всемирный день борьбы с диабетомДиабетВОЗОбщество
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