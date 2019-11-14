В Росатоме сообщили о работе по проекту центра ядерных технологий в Боливии

БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Росатом рассчитывает, что ситуация в Боливии минимально повлияет на реализацию проекта строительства центра ядерных технологий, а позиция партнеров не изменится, заявил РИА Новости глава российской госкорпорации Алексей Лихачев

"Надеемся, что минимально (повлияет – ред.). Проект реализуется без какой бы то ни было политической конъюнктуры. Он финансово организован без кредита. Мы не ожидаем каких-то фундаментальных изменений в позиции наших партнеров", - сказал Лихачев.

По его словам, возможны корректировки, но говорить о них пора рано. "Мы пока работаем в меру возможностей, не останавливаем", - добавил глава Росатома.

На состоявшихся 20 октября выборах в Боливии президент Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Моралес покинул страну, он находится в Мексике.