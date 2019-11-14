Выбор концепции среднего военного транспортника отложили до конца ноября

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Принятие решения по выбору концепции среднего военно-транспортного самолета (СВТС) для Принятие решения по выбору концепции среднего военно-транспортного самолета (СВТС) для Минобороны РФ отложили до конца ноября, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.

Тактико-техническое задание на перспективный средний военно-транспортный самолет Минобороны России утвердили в ноябре 2018 года. Новая машина призвана заменить в войсках устаревший Ан-12

"Защита проектов состоится в конце ноября, после чего Минпромторг и Минобороны примут окончательное решение по выбору конструкторского бюро, которое будет создавать средний транспортник", - сказал собеседник агентства.

"Объединенной авиастроительной корпорации" РИА Новости сообщили, что работа над концепцией среднего транспортника ведется, опираясь на разработки входящих в корпорацию компаний "Ильюшин" и "Туполев", а решение по целевой концепции СВТС планируется принять до конца года.

Ранее источник сообщал РИА Новости, что конструкторское бюро, которое будет создавать перспективный средний военно-транспортный самолет для Минобороны РФ, определится в сентябре. Однако по результатам прошедшего в конце сентября заседания научно-технического совета ОАК победитель между "Ильюшиным" и "Туполевым" так и не был выявлен.

Авиационный комплекс им. Ильюшина в рамках проекта СВТС разрабатывает двухдвигательный реактивный самолет Ил-276, эскизное проектирование которого планируется завершить в этом году. В свою очередь, генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов заявлял, что КБ Туполева также планирует создать средний военно-транспортный самолет.

"Туполев" в свое время создал проект среднего транспортного самолета рампового типа Ту-330. Его разработка велась с начала 1990-х годов, однако в начале 2000-х была остановлена из-за недостатка финансирования и сложной экономической ситуации в авиаотрасли и в стране, в целом. Скорее всего, именно его туполевское КБ предлагает в качестве альтернативы ильюшинскому Ил-276.