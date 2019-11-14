В школах Гонконга из-за протестов отменили занятия до понедельника

ПЕКИН, 14 ноя – РИА Новости. Занятия во всех школах и детских садах Гонконга отменены до следующего понедельника в связи с продолжающимися протестами и вызванным ими транспортным коллапсом в городе, говорится в сообщении управления по вопросам образования Гонконга.
Власти города накануне приняли решение отменить занятия в школах и детсадах в четверг из-за неспокойной обстановки и нарушения транспортного сообщения, и после того, как в первой половине для стало понятно, что ситуация только усугубляется, управление по делам образования обнародовало сообщение, в котором указывается, что в связи с нарушением транспортного сообщения в городе и угрозами безопасности занятия будут отменены до следующего понедельника.
Тем не менее, кампусы и здания дошкольных и школьных учебных заведений будут оставаться открытыми для детей, которым больше некуда пойти.
Управление также предупредило учащихся, чтобы они не ходили в потенциально опасные места, не участвовали в противозаконной деятельности.
На многих улицах Гонконга с понедельника не прекращается хаос, полиция несколько раз в разных районах применяла перцовый и слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки для разгона протестующих. Демонстранты в свою очередь заблокировали ряд дорог, бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью, кирпичи, тяжелые предметы. В связи с протестами и транспортным коллапсом из-за перекрытых дорог и закрытых станций метро некоторые университеты отменили занятия. В ходе столкновений сотрудники правоохранительных органов в понедельник применили огнестрельное оружие в трех районах города, в результате один человек был ранен.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, за это время полиция задержала более 3,6 тысячи человек, младшему из которых 12 лет, свыше 1,5 тысячи человек были госпитализированы из-за полученных на улицах травм, пострадали более 400 полицейских. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.
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