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РИА Новости

Исследование: атаки хакеров на ТЭК чаще всего приводят к утечке данных

07:30 14.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина сидит за ноутбуком. Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира
Женщина сидит за ноутбуком. Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Топливно-энергетические компании РФ в результате хакерских атак чаще всего сталкиваются с утечками информации, а также уничтожением или подменой данных, следует из результатов исследования компании Positive Technologies, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Исследование проводилось среди сотрудников компаний на сайте Positive Technologies и среди ориентированного на специалистов в сфере информбезопасности сайта SecurityLab.ru. Оба ресурса ориентированы на русскоговорящих специалистов.
В 30% случаев самым распространенным последствием кибератак на компании в ТЭК является утечка информации, а в 26% случаев компании сталкивались с уничтожением или подменой. Четверть (25%) респондентов ответили, что их компания сталкивалась в результате атаки с простоями инфраструктуры. Также среди распространенных последствий атак на компании ТЭК назывались нарушение технологического процесса (12%) и репутационный ущерб (9%).
Аналитики также выяснили и основные причины, почему злоумышленники выбирают своей целью компании ТЭК. Основной целью, по мнению 60% респондентов, является нарушение производственного процесса. Они также называли среди причин атак вывод из строя инфраструктуры (58%), шпионаж (56%), нанесение ущерба репутации (46%) и кражу денег (37%).
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"По мнению 60% респондентов, представляющих ТЭК и промышленность, риск успешной кибератаки является критически опасным для их компаний, но при этом всего 11% … уверены, что компания сможет противостоять APT (целевые атаки высокого уровня - ред.)", - отметили в Positive Technologies. Руководитель отдела аналитики информбезопасности компании Евгений Гнедин пояснил РИА Новости, что данные опроса не могут быть точной оценкой реальной готовности компаний противостоять целевым атакам высокого уровня.
"Исторически сложилось так, что на предприятиях ТЭК основополагающей является бесперебойность работы и физическая безопасность объекта. Вопросы кибербезопасности выходят на новый уровень только в последние несколько лет, в том числе и благодаря вниманию государства к этой проблеме. Так, что вполне можно допустить, что уровень защищенности ТЭК сегодня недостаточен для противостояния профессиональным кибергруппировкам", - добавил он.
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