Исследование: атаки хакеров на ТЭК чаще всего приводят к утечке данных

Женщина сидит за ноутбуком. Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Топливно-энергетические компании РФ в результате хакерских атак чаще всего сталкиваются с утечками информации, а также уничтожением или подменой данных, следует из результатов исследования компании Топливно-энергетические компании РФ в результате хакерских атак чаще всего сталкиваются с утечками информации, а также уничтожением или подменой данных, следует из результатов исследования компании Positive Technologies , которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Исследование проводилось среди сотрудников компаний на сайте Positive Technologies и среди ориентированного на специалистов в сфере информбезопасности сайта SecurityLab.ru . Оба ресурса ориентированы на русскоговорящих специалистов.

В 30% случаев самым распространенным последствием кибератак на компании в ТЭК является утечка информации, а в 26% случаев компании сталкивались с уничтожением или подменой. Четверть (25%) респондентов ответили, что их компания сталкивалась в результате атаки с простоями инфраструктуры. Также среди распространенных последствий атак на компании ТЭК назывались нарушение технологического процесса (12%) и репутационный ущерб (9%).

Аналитики также выяснили и основные причины, почему злоумышленники выбирают своей целью компании ТЭК. Основной целью, по мнению 60% респондентов, является нарушение производственного процесса. Они также называли среди причин атак вывод из строя инфраструктуры (58%), шпионаж (56%), нанесение ущерба репутации (46%) и кражу денег (37%).

"По мнению 60% респондентов, представляющих ТЭК и промышленность, риск успешной кибератаки является критически опасным для их компаний, но при этом всего 11% … уверены, что компания сможет противостоять APT (целевые атаки высокого уровня - ред.)", - отметили в Positive Technologies. Руководитель отдела аналитики информбезопасности компании Евгений Гнедин пояснил РИА Новости, что данные опроса не могут быть точной оценкой реальной готовности компаний противостоять целевым атакам высокого уровня.