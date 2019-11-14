В Мариинском театре пройдет закрытие Всероссийского театрального марафона

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Торжественное закрытие и подведение итогов Всероссийского театрального марафона состоится на исторической сцене Торжественное закрытие и подведение итогов Всероссийского театрального марафона состоится на исторической сцене Мариинского театра 14 ноября в рамках Международного культурного форума , сообщили в пресс-службе театра.

В день торжественного закрытия марафона Мариинский театр превратится в пространство современных сценических технологий. Гостям торжественной церемонии будет представлен хореографический номер Андрея Кайдановского с применением 3D-проекций в исполнении ведущих солистов балетной труппы Венской государственной оперы Никиши Фого и Масаю Кимото. Также будут представлены балет с использованием промышленных роботов (постановка Галины Грачевой), пантомима, где артисты взаимодействуют со своими проекциями в реальном и виртуальном пространстве благодаря технологии видеомэппинга.

В ходе церемонии зрители услышат монологи театральных мастеров прошлого – Василия Качалова, Юрия Завадского, Андрея Миронова и Андрея Тарковского. Воспитанники Академии русского балета имени Вагановой представят символы театрального марафона каждого субъекта страны.

В фойе театра пройдет выставка театрального музея имени Бахрушина "Благотворители и театральные меценаты императорской России". Будет организована интерактивная зона с дополненной реальностью: при наведении планшета на определенные метки перед зрителями "оживут" известные театральные деятели.