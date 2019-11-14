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РИА Новости

В Мариинском театре пройдет закрытие Всероссийского театрального марафона

07:01 14.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗдание Мариинского театра
Здание Мариинского театра
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Здание Мариинского театра. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Торжественное закрытие и подведение итогов Всероссийского театрального марафона состоится на исторической сцене Мариинского театра 14 ноября в рамках Международного культурного форума, сообщили в пресс-службе театра.
В день торжественного закрытия марафона Мариинский театр превратится в пространство современных сценических технологий. Гостям торжественной церемонии будет представлен хореографический номер Андрея Кайдановского с применением 3D-проекций в исполнении ведущих солистов балетной труппы Венской государственной оперы Никиши Фого и Масаю Кимото. Также будут представлены балет с использованием промышленных роботов (постановка Галины Грачевой), пантомима, где артисты взаимодействуют со своими проекциями в реальном и виртуальном пространстве благодаря технологии видеомэппинга.
В ходе церемонии зрители услышат монологи театральных мастеров прошлого – Василия Качалова, Юрия Завадского, Андрея Миронова и Андрея Тарковского. Воспитанники Академии русского балета имени Вагановой представят символы театрального марафона каждого субъекта страны.
В фойе театра пройдет выставка театрального музея имени Бахрушина "Благотворители и театральные меценаты императорской России". Будет организована интерактивная зона с дополненной реальностью: при наведении планшета на определенные метки перед зрителями "оживут" известные театральные деятели.
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Всероссийский театральный марафон проходил с 18 января по 12 ноября 2019 года, в нем приняли участие театры всех 85 субъектов России - от Приморского края до Калининградской области, 93 города и 203 театра. Свыше семи миллионов зрителей посмотрели трансляции 450 спектаклей.
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Андрей Миронов
Андрей Миронов
КультураТеатральный музей имени БахрушинаМариинский театрМоскваРоссияЖизнь без преград
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