Россия, США и Турция могут создать спецканал связи по САР, считают эксперты

ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Военные Военные США , России и Турции могут создать канал по предотвращению конфликтов в Сирии , который необходим для успешной борьбы с терроризмом, считают опрошенные РИА Новости эксперты из числа бывших высокопоставленных представителей Пентагона

"Такой канал по сути уже существует. Мы регулярно общаемся с турками по теме предупреждения конфликтов. Кроме того, остается в силе и канал предотвращения конфликтов с россиянами. Думаю, он еще используется в значительной степени", - сказал бывший командующий Центральным командованием США на Ближнем Востоке генерал в отставке Джозеф Вотел.

На вопрос, как часто такие коммуникации спасали жизни людей, генерал ответил: "Есть много примеров. Это крайне важно. Думаю, мы должны это (общение) продолжать".

Он признался, что на посту командующего был "глубоко впечатлен эффективностью канала по предотвращению конфликтов" с российскими военными, что позволило обеспечить безопасность сил США и сосредоточился на борьбе с группировкой ИГ*.

Вотел добавил, что аналогичный канал должен быть создан в регионе Персидского залива для предотвращения возможных конфликтов с Ираном.

"Важно использовать любую возможность для общения с противником", - пояснил бывший командующий.

В свою очередь бывший командующий силами специальных операций Центрального командования США генерал-лейтенант в отставке Майкл Нагата также считает возможным создание трехстороннего канала связи или даже договоренностей между американскими, российскими и турецкими военными в Сирии.

"Это возможно, но сложно. Наиболее вероятным вопросом, по которому могут быть достигнуты договоренности, - это по борьбе с терроризмом. Потому что терроризм представляет угрозу и для Турции, и для России, и для Сирии, и для США, и для Ирака. С этим все согласны. Это сфера, в которой у всех одинаковые интересы. Если и будет одна тема, хотя это и будет очень сложный вопрос, как мы создадим эффективную координацию, то этой темой будет борьба с терроризмом", - сказал Нагата.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против группировки ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. США уже объявили об уничтожении "террористического халифата", но заявили о намерении остаться в Сирии, чтобы "не допустить его возрождения" и для "охраны нефтяных месторождений". Президент США Дональд Трамп при этом уточнил, что средства от добычи нефти идут курдским формированиям, которые являются союзниками США в регионе.

Турция со своей стороны считает курдские вооруженные формирования террористическими и проводила против них военную операцию на севере Сирии.

Российские военные находятся в Сирии с 2015 года по просьбе правительства страны для борьбы с террористическими группировками.