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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-14T06:55Z
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РИА Новости

Россия, США и Турция могут создать спецканал связи по САР, считают эксперты

06:46 14.11.2019 (обновлено: 06:55 14.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПограничники армии САР прибывшие на КПП на сирийско-турецкой границе в городе Айн-аль-Араб (Кобани - курдское название)
Пограничники армии САР прибывшие на КПП на сирийско-турецкой границе в городе Айн-аль-Араб (Кобани - курдское название)
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Пограничники армии САР прибывшие на КПП на сирийско-турецкой границе в городе Айн-аль-Араб (Кобани - курдское название). Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Военные США, России и Турции могут создать канал по предотвращению конфликтов в Сирии, который необходим для успешной борьбы с терроризмом, считают опрошенные РИА Новости эксперты из числа бывших высокопоставленных представителей Пентагона.
"Такой канал по сути уже существует. Мы регулярно общаемся с турками по теме предупреждения конфликтов. Кроме того, остается в силе и канал предотвращения конфликтов с россиянами. Думаю, он еще используется в значительной степени", - сказал бывший командующий Центральным командованием США на Ближнем Востоке генерал в отставке Джозеф Вотел.
На вопрос, как часто такие коммуникации спасали жизни людей, генерал ответил: "Есть много примеров. Это крайне важно. Думаю, мы должны это (общение) продолжать".
Он признался, что на посту командующего был "глубоко впечатлен эффективностью канала по предотвращению конфликтов" с российскими военными, что позволило обеспечить безопасность сил США и сосредоточился на борьбе с группировкой ИГ*.
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Вотел добавил, что аналогичный канал должен быть создан в регионе Персидского залива для предотвращения возможных конфликтов с Ираном.
"Важно использовать любую возможность для общения с противником", - пояснил бывший командующий.
В свою очередь бывший командующий силами специальных операций Центрального командования США генерал-лейтенант в отставке Майкл Нагата также считает возможным создание трехстороннего канала связи или даже договоренностей между американскими, российскими и турецкими военными в Сирии.
"Это возможно, но сложно. Наиболее вероятным вопросом, по которому могут быть достигнуты договоренности, - это по борьбе с терроризмом. Потому что терроризм представляет угрозу и для Турции, и для России, и для Сирии, и для США, и для Ирака. С этим все согласны. Это сфера, в которой у всех одинаковые интересы. Если и будет одна тема, хотя это и будет очень сложный вопрос, как мы создадим эффективную координацию, то этой темой будет борьба с терроризмом", - сказал Нагата.
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США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против группировки ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. США уже объявили об уничтожении "террористического халифата", но заявили о намерении остаться в Сирии, чтобы "не допустить его возрождения" и для "охраны нефтяных месторождений". Президент США Дональд Трамп при этом уточнил, что средства от добычи нефти идут курдским формированиям, которые являются союзниками США в регионе.
Турция со своей стороны считает курдские вооруженные формирования террористическими и проводила против них военную операцию на севере Сирии.
Российские военные находятся в Сирии с 2015 года по просьбе правительства страны для борьбы с террористическими группировками.
США и Турция и Россия с Турцией имеют отдельные соглашения о прекращении боевых действий на севере и северо-востоке Сирии и созданию там зон безопасности.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииИсламское государствоДональд ТрампМинистерство обороны СШАСирияСШАВ мире
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