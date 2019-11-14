Ученые назвали опасное свойство сахара

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника. К такому выводу пришли Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника. К такому выводу пришли канадские ученые из Университета Альберты. Результаты их исследования опубликованы на сайте вуза.

В ходе научного эксперимента выяснилось, что у подопытных мышей, в чей рацион входил сахар, в случае искусственно вызванного колита повреждение кишечной ткани было в большей степени.

По словам исследователей, сахар стимулировал развитие болезнетворных бактерий. При этом их продукты жизнедеятельности могут перемещаться из кишечника в другие части организма.