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РИА Наука
2019-11-14T10:17Z
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РИА Новости

Ученые назвали опасное свойство сахара

06:45 14.11.2019 (обновлено: 10:17 14.11.2019)
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© Depositphotos / AjafotoСахар
Сахар
© Depositphotos / Ajafoto
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника. К такому выводу пришли канадские ученые из Университета Альберты. Результаты их исследования опубликованы на сайте вуза.
В ходе научного эксперимента выяснилось, что у подопытных мышей, в чей рацион входил сахар, в случае искусственно вызванного колита повреждение кишечной ткани было в большей степени.
По словам исследователей, сахар стимулировал развитие болезнетворных бактерий. При этом их продукты жизнедеятельности могут перемещаться из кишечника в другие части организма.
Ученые подчеркивают, что это увеличивает вероятность развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.
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