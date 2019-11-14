Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-14T06:35Z
https://ria.ru/20191114/1560910135.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156050/45/1560504500_63:439:909:915_1036x0_80_0_0_b91d36825c2a342e8ee3b3671e7f25cf.jpg
РИА Новости

В США оценили вероятность столкновения с российскими военными в Сирии

06:35 14.11.2019
50129
Первое российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
Первое российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
Первое российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Столкновение американских военных с сирийскими и российскими военными в Сирии маловероятно, заявил РИА Новости бывший командующий силами специальных операций Центрального командования США генерал-лейтенант в отставке Майкл Нагата.
В среду появились сообщения, что колонна американских военных пересекла сирийско-иракскую границу и остановилась в районе нескольких нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии. По информации сирийского государственного телеканала Al-Ikhbariya, в составе колонны 22 армейских автомобиля и две грузовых машины, передвигающиеся под прикрытием с воздуха. Ранее в Пентагоне заявляли о планах сохранить в Сирии 500-600 военных.
"Единственный вариант, при котором может быть такое столкновение, это если сирийцы или россияне или кто-то еще кроме ИГ* решат напасть на американцев… Заявленная миссия (США) по-прежнему заключается в борьбе с ИГ*. Я был бы удивлен, если бы миссия заключалась в противостоянии кому-то еще в регионе. Но, как и везде, у них (военных США - ред.) есть право на самооборону в случае нападения", - сказал Нагата.
Говоря о возможных сроках пребывания военных США в Сирии, бывший командующий затруднился сказать, когда войска будут выведены. По его мнению, в Сирии благодаря сотрудничеству с курдскими "Сирийскими демократическими силами" группировке ИГ* был нанесен серьезный урон, но она еще не побеждена.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Вчера, 02:25
Эрдоган считает, что Турция и США могут вместе искоренить ИГ* в Сирии
"Сейчас эти отношения (с курдами) ослабли, а американское военное присутствие уменьшилось. Сколько займет борьба с ИГ*? Теперь это займет гораздо больше времени", - сказал он.
При этом, по мнению эксперта, формирование нового правительства Сирии вряд ли само по себе повлияет на борьбу с ИГ*.
"Каким бы ни было новое правительство Сирии, оно столкнется с угрозой ИГ*, потому что группировка имеет значительное присутствие на их территории. Это угроза не только для сирийского правительства, но и для всего региона. По моему мнению, вне зависимости от того, кто возглавит новое правительство, им придется этим заниматься. Будет ли это правительство считать военное присутствие США полезным, нельзя сказать, пока мы не узнаем, кто войдет в новое правительство", - полагает эксперт.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. США уже объявили об уничтожении "террористического халифата", но заявили о намерении остаться в Сирии, чтобы "не допустить его возрождения" и для "охраны нефтяных месторождений". Президент США Дональд Трамп при этом уточнил, что средства от добычи нефти идут курдским формированиям, которые являются союзниками США в регионе.
Колонна американских военных автомобилей на территории Ирака после вывода из северной Сирии
Вчера, 00:18Война в Сирии
Вашингтон собирает совещание по Сирии и ИГ*
Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата. В начале ноября агентство Anadolu сообщило, что военнослужащие американской армии возобновили патрулирование 40-километровой зоны между районами Румейлан и Кахтания близ сирийско-турецкой границы. Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки их захватить.
Российские военные находятся в Сирии с 2015 года по просьбе правительства страны для борьбы с террористическими группировками.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
2112337811
Обсудить 5
Война в СирииМарк ЭсперСирийские демократические силыИсламское государствоДональд ТрампМинистерство обороны СШАСирияСШАВ мире
Рекомендуем
Сотрудник полиции
В колледже в Благовещенске произошла стрельба
Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Детский сад
В Омске воспитательница заставила детей вытаскивать игрушки из унитаза
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Сбербанк рассказал подробности новой схемы мошенничества с картами
Так в представлении художника выглядит сверхбыстрая звезда S5-HVS1, выброшенная черной дырой Стрелец А* в центре Млечного Пути. В левом углу видна галактика с черной дырой в центре и бинарный компаньон звезды S5-HVS1
Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей Галактики
Пограничный пешеходно-велосипедный переход между Белоруссией и Польшей Переров
Белоруссия планирует изменить договор с Россией по охране границы
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
Пентагон столкнулся с проблемами в обслуживании парка истребителей F-35
Сотрудники МЧС и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Boeing 737
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Обелиск в пригороде Пскова на месте, где находился фашистский концлагерь для советских военнопленных
ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом
Анастасия Ещенко
Директор школы рассказала об убитой Анастасии Ещенко
Игорь Коломойский
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Монумент Независимости Украины в Киеве
Украину продали "на глазах у всех", заявили в Раде
Президент США Дональд Трамп
Трамп будет поддерживать курс рубля изо всех сил
Кадр из фильма Мстители: Финал
В Сети опубликовали удаленную сцену из "Мстителей: финал" с Тони Старком
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Студент благовещенского колледжа рассказал о реакции полиции на ЧП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:13Моралес вернется в Боливию, если парламент не утвердит его отставку
02:04В Киеве задержали банду псевдоколлекторов
02:01Россия и США неделю обсуждали в Женеве выполнение СНВ-3
02:01Украинский адмирал пожаловался на российские "Калибры" в Черном море
02:01Названы самые полезные и самые опасные растения для квартиры
01:52В Киеве прошла акция с требованием расследовать дела "евромайдана"
01:47Врио президента Боливии назначила нового главу полиции
01:44В Бельгии столкнулись с дефицитом мест для размещения просителей убежища
01:40Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
00:57Белоруссия усилит охрану границы по контуру Чернобыльской зоны
Лента новостейМолния