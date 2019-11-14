В США оценили вероятность столкновения с российскими военными в Сирии

ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Столкновение американских военных с сирийскими и российскими военными в Столкновение американских военных с сирийскими и российскими военными в Сирии маловероятно, заявил РИА Новости бывший командующий силами специальных операций Центрального командования США генерал-лейтенант в отставке Майкл Нагата.

В среду появились сообщения, что колонна американских военных пересекла сирийско-иракскую границу и остановилась в районе нескольких нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии. По информации сирийского государственного телеканала Al-Ikhbariya , в составе колонны 22 армейских автомобиля и две грузовых машины, передвигающиеся под прикрытием с воздуха. Ранее в Пентагоне заявляли о планах сохранить в Сирии 500-600 военных.

"Единственный вариант, при котором может быть такое столкновение, это если сирийцы или россияне или кто-то еще кроме ИГ* решат напасть на американцев… Заявленная миссия (США) по-прежнему заключается в борьбе с ИГ*. Я был бы удивлен, если бы миссия заключалась в противостоянии кому-то еще в регионе. Но, как и везде, у них (военных США - ред.) есть право на самооборону в случае нападения", - сказал Нагата.

Говоря о возможных сроках пребывания военных США в Сирии, бывший командующий затруднился сказать, когда войска будут выведены. По его мнению, в Сирии благодаря сотрудничеству с курдскими "Сирийскими демократическими силами" группировке ИГ* был нанесен серьезный урон, но она еще не побеждена.

"Сейчас эти отношения (с курдами) ослабли, а американское военное присутствие уменьшилось. Сколько займет борьба с ИГ*? Теперь это займет гораздо больше времени", - сказал он.

При этом, по мнению эксперта, формирование нового правительства Сирии вряд ли само по себе повлияет на борьбу с ИГ*.

"Каким бы ни было новое правительство Сирии, оно столкнется с угрозой ИГ*, потому что группировка имеет значительное присутствие на их территории. Это угроза не только для сирийского правительства, но и для всего региона. По моему мнению, вне зависимости от того, кто возглавит новое правительство, им придется этим заниматься. Будет ли это правительство считать военное присутствие США полезным, нельзя сказать, пока мы не узнаем, кто войдет в новое правительство", - полагает эксперт.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. США уже объявили об уничтожении "террористического халифата", но заявили о намерении остаться в Сирии, чтобы "не допустить его возрождения" и для "охраны нефтяных месторождений". Президент США Дональд Трамп при этом уточнил, что средства от добычи нефти идут курдским формированиям, которые являются союзниками США в регионе.

Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата. В начале ноября агентство Anadolu сообщило, что военнослужащие американской армии возобновили патрулирование 40-километровой зоны между районами Румейлан и Кахтания близ сирийско-турецкой границы. Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки их захватить.

Российские военные находятся в Сирии с 2015 года по просьбе правительства страны для борьбы с террористическими группировками.