Трамп проиграл апелляцию на запрос суда обнародовать налоговые декларации

ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп проиграл вторую апелляцию на решение нижестоящего суда, который обязал главу государства обнародовать его налоговые декларации, Белый дом заявил, что пойдет с последней апелляцией в Верховный суд

Полный состав апелляционного суда в Вашингтоне одобрил решение того же суда в узком составе, говорится в судебных документах. Предыдущее решение суд принял двумя голосами против одного, а нынешнее решение было принято восемью голосами против трех в полном составе апелляционного суда.

Демократы в конгрессе пытаются получить доступ к налоговым декларациям Трампа, рассчитывая обнаружить там свидетельства финансовых нарушений.

При этом личный адвокат Трампа Джей Секулов заявил, что дело будет обжаловано вновь.

"В свете имеющихся разумных возражений (на решение суда - ред.) мы будем добиваться рассмотрения в Верховном суде", - говорится в заявлении Секулова.