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РИА Новости

Трамп проиграл апелляцию на запрос суда обнародовать налоговые декларации

06:08 14.11.2019
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© REUTERS / Jim BourgПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jim Bourg
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проиграл вторую апелляцию на решение нижестоящего суда, который обязал главу государства обнародовать его налоговые декларации, Белый дом заявил, что пойдет с последней апелляцией в Верховный суд.
Полный состав апелляционного суда в Вашингтоне одобрил решение того же суда в узком составе, говорится в судебных документах. Предыдущее решение суд принял двумя голосами против одного, а нынешнее решение было принято восемью голосами против трех в полном составе апелляционного суда.
Демократы в конгрессе пытаются получить доступ к налоговым декларациям Трампа, рассчитывая обнаружить там свидетельства финансовых нарушений.
При этом личный адвокат Трампа Джей Секулов заявил, что дело будет обжаловано вновь.
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"В свете имеющихся разумных возражений (на решение суда - ред.) мы будем добиваться рассмотрения в Верховном суде", - говорится в заявлении Секулова.
Как ожидается, дело в Верховном суде окажется громким и будет иметь последствия для теории разделения законодательной и исполнительной власти США. Противники Трампа заявляют, что президент пытается саботировать законные требования конгресса, который наделен по Конституции надзорными функциями. Юристы Трампа заявляют, что у надзорного комитета палаты представителей нет права требовать от бизнеса Трампа финансовых данных, поскольку это не связано с законотворческой деятельностью.
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Дональд ТрампВашингтон (штат)СШАВ мире
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