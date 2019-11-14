Трамп проиграл апелляцию на запрос суда обнародовать налоговые декларации

ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проиграл вторую апелляцию на решение нижестоящего суда, который обязал главу государства обнародовать его налоговые декларации, Белый дом заявил, что пойдет с последней апелляцией в Верховный суд.
Полный состав апелляционного суда в Вашингтоне одобрил решение того же суда в узком составе, говорится в судебных документах. Предыдущее решение суд принял двумя голосами против одного, а нынешнее решение было принято восемью голосами против трех в полном составе апелляционного суда.
Демократы в конгрессе пытаются получить доступ к налоговым декларациям Трампа, рассчитывая обнаружить там свидетельства финансовых нарушений.
При этом личный адвокат Трампа Джей Секулов заявил, что дело будет обжаловано вновь.
"В свете имеющихся разумных возражений (на решение суда - ред.) мы будем добиваться рассмотрения в Верховном суде", - говорится в заявлении Секулова.
Как ожидается, дело в Верховном суде окажется громким и будет иметь последствия для теории разделения законодательной и исполнительной власти США. Противники Трампа заявляют, что президент пытается саботировать законные требования конгресса, который наделен по Конституции надзорными функциями. Юристы Трампа заявляют, что у надзорного комитета палаты представителей нет права требовать от бизнеса Трампа финансовых данных, поскольку это не связано с законотворческой деятельностью.