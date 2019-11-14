Временный президент Боливии назначила новый кабинет министров

МЕХИКО, 14 ноя - РИА Новости. Временный президент Боливии Жанин Аньес назначила 11 министров, которые составят основу переходного правительства страны, призванного провести новые всеобщие выборы.
"Это технический кабинет, потому что основная миссия состоит в немедленном восстановлении работы госслужб", - заявила Аньес после подписания декрета о назначении, слова политика приводит издание Deber.
Ключевой пост главы президентской администрации занял Херес Хустиниано Атала, соратник оппозиционера из Програжданского комитета Санта-Круса Луиса Фернандо Камачо. Аппарат правительства возглавит правый сенатор из "Национального Единства" Артуро Мурильо.
Ранее Аньес заявила, что имеет две основные цели - отмену судебного решения, позволившего Моралесу баллотироваться на пост президента в октябре, и проведение всеобщих выборов в кратчайшие сроки.
13 ноября, 10:51Биография Жанин Аньес
Эво Моралес в ходе пресс-конференции в Мексике уклонился от прямого ответа на вопрос о выборах и не исключил своего участия в них. Экс-президент и вице-президент получили убежище в Мексике и были эвакуированы из страны самолетом мексиканских ВВС. На территории посольства Мексики в Ла-Пасе также укрылись 20 боливийских чиновников и депутатов, опасающихся за свою безопасность.
На состоявшихся 20 октября выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената.