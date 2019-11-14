Временный президент Боливии назначила новый кабинет министров

Эво Моралес в ходе пресс-конференции в Мексике уклонился от прямого ответа на вопрос о выборах и не исключил своего участия в них. Экс-президент и вице-президент получили убежище в Мексике и были эвакуированы из страны самолетом мексиканских ВВС. На территории посольства Мексики в Ла-Пасе также укрылись 20 боливийских чиновников и депутатов, опасающихся за свою безопасность.