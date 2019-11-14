Туск назвал Россию "стратегической проблемой Европы"

"Мне приходилось почти каждую неделю публично напоминать другим лидерам ЕС, что Россия — это не наш стратегический партнер, а наша стратегическая проблема. Меня даже прозвали маньяком за то, что я был так сосредоточен на этой теме", — заявил политик.