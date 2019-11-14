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РИА Новости

Туск назвал Россию "стратегической проблемой Европы"

06:04 14.11.2019 (обновлено: 09:46 14.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск
Председатель Европейского совета Дональд Туск
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Уходящий с поста главы Евросовета Дональд Туск не считает Россию "стратегическим партнером Европы", написала Financial Times.

"Мне приходилось почти каждую неделю публично напоминать другим лидерам ЕС, что Россия — это не наш стратегический партнер, а наша стратегическая проблема. Меня даже прозвали маньяком за то, что я был так сосредоточен на этой теме", — заявил политик.

По его словам, одной из его главных целей на посту главы Евросовета было сохранение "единства ЕС", чему препятствовала "агрессивная политика Кремля".
Он подчеркнул, что считает правильной жесткую позицию по отношению к России, а также отметил "пользу от введения санкций" .
Туск покинет кресло председателя Евросовета 1 декабря, его сменит нынешний премьер Бельгии Шарль Мишель.
Еврокомиссар по экономике Пьер Московиси во время пресс-конференции в штаб-квартире Европейской комиссии в Брюсселе. 7 ноября 2019
9 ноября, 08:00
Правительство Европы: нас ждут проблемы. При чем тут Россия
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ЕвросоветЕвросоюзДональд ТускРоссияВ мире
Популярные комментарии
Наоборот! Стратегическая проблема Европы - это не Россия, а Туск и русофобия. Они создают проблему там, где её не было. Но Туск уходит , а Россия - нет. Россия - это навсегда!
14 ноября, 06:55
Богдан
16270001
уходи уже, и дверь закрой за собой
14 ноября, 06:08
Марина Бойко
13880004
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