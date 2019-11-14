Туск назвал Россию "стратегической проблемой Европы"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Уходящий с поста главы Евросовета Дональд Туск не считает Россию "стратегическим партнером Европы", написала Financial Times.
"Мне приходилось почти каждую неделю публично напоминать другим лидерам ЕС, что Россия — это не наш стратегический партнер, а наша стратегическая проблема. Меня даже прозвали маньяком за то, что я был так сосредоточен на этой теме", — заявил политик.
По его словам, одной из его главных целей на посту главы Евросовета было сохранение "единства ЕС", чему препятствовала "агрессивная политика Кремля".
Он подчеркнул, что считает правильной жесткую позицию по отношению к России, а также отметил "пользу от введения санкций" .
Туск покинет кресло председателя Евросовета 1 декабря, его сменит нынешний премьер Бельгии Шарль Мишель.
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