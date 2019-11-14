Полиция Гонконга применила слезоточивый газ у Политехнического университета

ПЕКИН, 14 ноя - РИА Новости. Полиция Полиция Гонконга в четверг с самого утра прибегла к применению слезоточивого газа против протестующих у одного из входов в Политехнический университет, сообщает газета South China Morning Post

Гонконг уже четвертый день подряд переживает транспортный коллапс, демонстранты решили поменять тактику протестов и перешли от многотысячных шествий к блокированию дорог, тоннелей, мостов. В этом задействованы малочисленные группы протестующих, однако их действия сильно повлияли на жизнь города, люди не могут добраться до работы, в четверг отменены занятия во всех детсадах и школах, некоторых колледжах и университетах, лекции проходят онлайн.

Администрация Китайского университета Гонконга после нескольких дней ожесточенных столкновений на его территории приняла решение досрочно завершить семестр.

И если в Китайском университете волнения поутихли, хотя протестующие все еще выстраивают на его территории баррикады, то в Политехническом университете в четверг они набирают силу, полиция на территорию кампуса пока не вошла, по сообщениям СМИ, их там ждут около 200 протестующих, которые готовятся встретить стражей правопорядка заготовленными за ночь "коктейлями Молотова" и кирпичами. Около 100 протестующих, разбившись на несколько групп, изнутри охраняют входы в кампус, с другой стороны ворот их уже ждут полицейские, однако столкновения пока не было.

Протестующие отказываются покидать территорию Китайского университета и обдумывают дальнейшую тактику действий, силы полиции покинули учебное заведение, что дало возможность демонстрантам основательно там забаррикадироваться, они заблокировали все входы в университет, забросали тяжелыми предметами подъездные дороги. По сообщениям СМИ, в рядах протестующих встал вопрос о том, оставаться или покинуть университет, так как их запасы почти на исходе.

Транспортная система города по-прежнему остается крайне уязвимой, чем протестующие постоянно пользуются, в четверг они бросали на железнодорожные пути горящие предметы, на некоторых станциях демонстранты блокировали двери поездов, на станциях постоянно происходят перепалки, в связи с чем некоторые станции в четверг закрыты.

На многих улицах Гонконга с понедельника не прекращается хаос, полиция несколько раз в разных районах применяла слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки для разгона протестующих. Демонстранты в свою очередь заблокировали ряд дорог, бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью, кирпичи, тяжелые предметы. В связи с протестами и транспортным коллапсом из-за перекрытых дорог и закрытых станций метро некоторые университеты отменили занятия. В ходе столкновений сотрудники правоохранительных органов в понедельник применили огнестрельное оружие в трех районах города, в результате один человек был ранен.