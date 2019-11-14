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РИА Новости

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ у Политехнического университета

05:46 14.11.2019
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© REUTERS / Athit PerawongmethaЗадержание протестующего во время акции протеста в Гонконге
Задержание протестующего во время акции протеста в Гонконге
© REUTERS / Athit Perawongmetha
Задержание протестующего во время акции протеста в Гонконге. Архивное фото
ПЕКИН, 14 ноя - РИА Новости. Полиция Гонконга в четверг с самого утра прибегла к применению слезоточивого газа против протестующих у одного из входов в Политехнический университет, сообщает газета South China Morning Post.
Гонконг уже четвертый день подряд переживает транспортный коллапс, демонстранты решили поменять тактику протестов и перешли от многотысячных шествий к блокированию дорог, тоннелей, мостов. В этом задействованы малочисленные группы протестующих, однако их действия сильно повлияли на жизнь города, люди не могут добраться до работы, в четверг отменены занятия во всех детсадах и школах, некоторых колледжах и университетах, лекции проходят онлайн.
Администрация Китайского университета Гонконга после нескольких дней ожесточенных столкновений на его территории приняла решение досрочно завершить семестр.
И если в Китайском университете волнения поутихли, хотя протестующие все еще выстраивают на его территории баррикады, то в Политехническом университете в четверг они набирают силу, полиция на территорию кампуса пока не вошла, по сообщениям СМИ, их там ждут около 200 протестующих, которые готовятся встретить стражей правопорядка заготовленными за ночь "коктейлями Молотова" и кирпичами. Около 100 протестующих, разбившись на несколько групп, изнутри охраняют входы в кампус, с другой стороны ворот их уже ждут полицейские, однако столкновения пока не было.
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Протестующие отказываются покидать территорию Китайского университета и обдумывают дальнейшую тактику действий, силы полиции покинули учебное заведение, что дало возможность демонстрантам основательно там забаррикадироваться, они заблокировали все входы в университет, забросали тяжелыми предметами подъездные дороги. По сообщениям СМИ, в рядах протестующих встал вопрос о том, оставаться или покинуть университет, так как их запасы почти на исходе.
Транспортная система города по-прежнему остается крайне уязвимой, чем протестующие постоянно пользуются, в четверг они бросали на железнодорожные пути горящие предметы, на некоторых станциях демонстранты блокировали двери поездов, на станциях постоянно происходят перепалки, в связи с чем некоторые станции в четверг закрыты.
На многих улицах Гонконга с понедельника не прекращается хаос, полиция несколько раз в разных районах применяла слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки для разгона протестующих. Демонстранты в свою очередь заблокировали ряд дорог, бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью, кирпичи, тяжелые предметы. В связи с протестами и транспортным коллапсом из-за перекрытых дорог и закрытых станций метро некоторые университеты отменили занятия. В ходе столкновений сотрудники правоохранительных органов в понедельник применили огнестрельное оружие в трех районах города, в результате один человек был ранен.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, за это время полиция задержала более 3,6 тысячи человек, младшему из которых 12 лет, свыше 1,5 тысячи человек были госпитализированы из-за полученных на улицах травм, пострадали более 400 полицейских. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.
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