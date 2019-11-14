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РИА Новости

Помпео поздравил Аньес с должностью временного президента Боливии

05:36 14.11.2019
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© REUTERS / MARCO BELLOОппозиционный сенатор Жанин Аньес
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес
© REUTERS / MARCO BELLO
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео поздравил сенатора Боливии Жанин Аньес со вступлением в должность временного президента страны, сообщил в заявлении госдепартамент.
"США приветствуют действия боливийского сенатора Жанин Аньес, которая вызвалась быть переходным президентом государства и руководить страной в ходе демократической смены власти", - говорится в заявлении Помпео.
"Мы намерены работать с Организацией американских государств, гражданскими конституционными институтами Боливии и боливийским народом в скорейшей подготовке свободных и честных выборов. Мы призываем все стороны защитить демократию в ближайшие недели и воздерживаться от актов насилия против сограждан и их имущества", - добавил Помпео.
На состоявшихся 20 октября выборах президент Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Моралес покинул страну, он находится в Мексике.
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса
13 ноября, 10:51
Биография Жанин Аньес
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес во вторник заявила, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии после отставки руководства страны. Конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти.
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Майк ПомпеоЭво МоралесБоливияСШАВ мире
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