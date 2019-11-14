Помпео поздравил Аньес с должностью временного президента Боливии

ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Госсекретарь США Майк Помпео поздравил сенатора Боливии Жанин Аньес со вступлением в должность временного президента страны, сообщил в заявлении госдепартамент.

США приветствуют действия боливийского сенатора Жанин Аньес, которая вызвалась быть переходным президентом государства и руководить страной в ходе демократической смены власти", - говорится в заявлении Помпео

"Мы намерены работать с Организацией американских государств, гражданскими конституционными институтами Боливии и боливийским народом в скорейшей подготовке свободных и честных выборов. Мы призываем все стороны защитить демократию в ближайшие недели и воздерживаться от актов насилия против сограждан и их имущества", - добавил Помпео.

На состоявшихся 20 октября выборах президент Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Моралес покинул страну, он находится в Мексике.