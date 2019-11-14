В Забайкалье в результате аварии с микроавтобусом погибли семь человек

ДТП в Забайкальском крае у поселка Агинское, где погибли 7 человек

© ГУ МЧС России по Забайкальскому краю ДТП в Забайкальском крае у поселка Агинское, где погибли 7 человек

ЧИТА, 14 ноя — РИА Новости. Жертвами крупного ДТП в Жертвами крупного ДТП в Забайкальском крае стали семь человек, сообщили в экстренных службах региона.

Авария произошла около семи утра по местному времени (1:00 мск) в 60 километрах от поселка Агинское, на федеральной автодороге Чита — Забайкальск.

По данным краевого главка МВД, микроавтобус Hyundai врезался в стоящий грузовик Shacman и от удара вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с другим грузовиком, ЗИЛ-130.

Шесть человек погибли на месте, еще трое пострадали. Все они ехали в микроавтобусе. Позже один из пострадавших скончался, когда его везли в больницу.

Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Накануне в Забайкальском крае произошла еще одна крупная авария — на трассе Агинск — Дульдурга столкнулись Nissan и Toyota, погибли четыре человека.