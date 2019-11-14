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РИА Новости

Офицеры ВВО обсудили совместные российско-индийские военные учения "Индра"

05:06 14.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОфицеры во время учений системы материально-технического обеспечения Восточного военного округа
Офицеры во время учений системы материально-технического обеспечения Восточного военного округа
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Офицеры во время учений системы материально-технического обеспечения Восточного военного округа. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Офицеры Восточного военного округа обсудили в Индии план совместного российско-индийского военного учения "Индра", во время которых будут отработаны разведывательно-поисковые действия, высадка тактического и воздушного десанта, обезвреживание незаконных вооруженных формирований, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев.
"Совместная группировка войск России и Индии отработает разведывательно-поисковые действия, проведет высадку тактического и воздушного десанта. Выполнит блокирование района, занятого условным незаконным вооруженным формированием (НВФ), создаст гуманитарные коридоры в назначенных районах и уничтожит условные НВФ", - сказал Гордеев.
Российско-индийские учения "Индра-2019" пройдут в декабре 2019 года на сухопутных и морских полигонах, а также одном из военных аэродромов ВС Республики Индия. С российской стороны в учениях примут участие около 300 военнослужащих Восточного военного округа. Запланировано, что это будет два корабля, морской танкер, вертолет, два-три катера. Военнослужащие ВВО на учении выполнят задачи по высадке на побережье, а также захвату лагеря условных террористов.
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Александр Гордеев (полковник)ВладивостокРоссияИндияБезопасностьВ мире
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