Офицеры ВВО обсудили совместные российско-индийские военные учения "Индра"

Российско-индийские учения "Индра-2019" пройдут в декабре 2019 года на сухопутных и морских полигонах, а также одном из военных аэродромов ВС Республики Индия. С российской стороны в учениях примут участие около 300 военнослужащих Восточного военного округа. Запланировано, что это будет два корабля, морской танкер, вертолет, два-три катера. Военнослужащие ВВО на учении выполнят задачи по высадке на побережье, а также захвату лагеря условных террористов.