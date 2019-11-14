В Бурятии два человека госпитализированы после хлопка "гранаты" в квартире

"В полицию ОМВД России по Кяхтинскому району поступило сообщение о бытовом конфликте в многоквартирном доме в городе Кяхта. Сегодня около 4.20 (23.20 мск среды) утра 27-летний ранее судимый, не работающий мужчина угрожал сожительнице нанесением побоев. При этом мужчина демонстрировал женщине предмет, похожий на гранату. В результате неосторожных действий с предметом в жилом помещении произошел хлопок. Граждане с телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.