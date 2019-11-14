МЧС направило в Донбасс колонну с гуманитарным грузом для детей

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. МЧС России направило автомобильную колонну с гуманитарным грузом для детей Донецкой и Луганской областей Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Колонна покинула Донской спасательный центр в Ростовской области. В составе гуманитарного груза более 600 тонн детских продуктовых наборов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.
Предыдущая автоколонна прибыла в Донбасс 7 ноября. Жителям Донецка и Луганска доставили свыше 580 тонн гуманитарных грузов, в составе которых детские продуктовые наборы.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 90 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины свыше 82 тысяч тонн гуманитарных грузов.