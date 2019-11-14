МЧС направило в Донбасс колонну с гуманитарным грузом для детей

Автомобили 84-го гуманитарного конвоя МЧС РФ прибыли на разгрузку в Донецк

"Колонна покинула Донской спасательный центр в Ростовской области. В составе гуманитарного груза более 600 тонн детских продуктовых наборов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.

Предыдущая автоколонна прибыла в Донбасс 7 ноября. Жителям Донецка и Луганска доставили свыше 580 тонн гуманитарных грузов, в составе которых детские продуктовые наборы.