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РИА Новости

National Interest назвал слабое место США в случае войны с Россией

04:24 14.11.2019 (обновлено: 14:44 14.11.2019)
28384
© Фото : U.S. Navy/MCS 2nd Timothy WalterИстребитель ВМС США F/A-18F Super Hornet
Истребитель ВМС США F/A-18F Super Hornet
© Фото : U.S. Navy/MCS 2nd Timothy Walter
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Пилотам ВМС США не хватает навыков, чтобы победить российских и китайских оппонентов в бою. Об этом пишет National Interest, ссылаясь на слова морского офицера Грэма Скарбро.
По его мнению, для эффективной подготовки к высокотехнологичному бою экипажи истребителя-бомбардировщика F/A-18 должны запускать больше боевых ракет в ходе учений, поскольку имитация ракетного обстрела не может заменить реальный боевой опыт.

"Нынешние эскадрильи истребителей ВМС редко запускают ракеты класса "воздух — воздух", а учебные параметры боевой цели слишком фрагментированы между классами "воздух — воздух", "воздух — земля" и другими", — отмечает эксперт.

Скарбро считает, что в случае военного конфликта с Россией или Китаем эти недостатки приведут к массовым боевым потерям. По его мнению, чтобы избежать этого, необходимо изменить ситуацию в мирное время.
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F/A-18 Super HornetВоенно-морские силы СШАКитайРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Да у них слабый бевой дух и днище!!!😂😂😂
14 ноября, 05:05
Феликс Дзерж.
26100021
Как раз американцы имеют больше всех налетов причём в боевых условиях начиная с балканских времён а NI все время унижает и глумится над американцами,какую статью не почитай))
14 ноября, 10:43
SSch.shurikov
26300014
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