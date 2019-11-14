National Interest назвал слабое место США в случае войны с Россией

По его мнению, для эффективной подготовки к высокотехнологичному бою экипажи истребителя-бомбардировщика F/A-18 должны запускать больше боевых ракет в ходе учений, поскольку имитация ракетного обстрела не может заменить реальный боевой опыт.

"Нынешние эскадрильи истребителей ВМС редко запускают ракеты класса "воздух — воздух", а учебные параметры боевой цели слишком фрагментированы между классами "воздух — воздух", "воздух — земля" и другими", — отмечает эксперт.

Скарбро считает, что в случае военного конфликта с Россией или Китаем эти недостатки приведут к массовым боевым потерям. По его мнению, чтобы избежать этого, необходимо изменить ситуацию в мирное время.