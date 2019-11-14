Более 60 человек пострадали в Гонконге, где продолжаются протесты

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Шестьдесят четыре человека пострадали в среду в Шестьдесят четыре человека пострадали в среду в Гонконге , где продолжаются протесты, сообщает телерадиокорпорация RTHK

На многих улицах Гонконга с понедельника не прекращается хаос. В среду полиция несколько раз применила слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать протестующих, строивших баррикады и устраивавших поджоги. Молодой мужчина, одетый в черное, был обнаружен мертвым в городе Цуен Ван на новых территориях Гонконга - он упал с высоты. О его связи с протестующими, как о причинах падения ничего не известно.

"Медицинское управление сообщило, к 00.00 по местному времени (19.00 мск среды) в массовых мероприятиях по всему району всего пострадали 64 человека, включая 45 мужчин и 19 женщин, среди них двое мужчин в критическом состоянии", - сообщает телерадиокорпорация.