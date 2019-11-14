Более 60 человек пострадали в Гонконге, где продолжаются протесты

На многих улицах Гонконга с понедельника не прекращается хаос. В среду полиция несколько раз применила слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать протестующих, строивших баррикады и устраивавших поджоги. Молодой мужчина, одетый в черное, был обнаружен мертвым в городе Цуен Ван на новых территориях Гонконга - он упал с высоты. О его связи с протестующими, как о причинах падения ничего не известно.
"Медицинское управление сообщило, к 00.00 по местному времени (19.00 мск среды) в массовых мероприятиях по всему району всего пострадали 64 человека, включая 45 мужчин и 19 женщин, среди них двое мужчин в критическом состоянии", - сообщает телерадиокорпорация.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, за это время полиция задержала более 3,6 тысячи человек, младшему из которых 12 лет, свыше 1,5 тысячи человек были госпитализированы из-за полученных на улицах травм, пострадали более 400 полицейских. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.
13 ноября, 13:50Сказано в эфиреЭксперт рассказал, почему в Гонконге решили создать элитный спецотрядДля борьбы с беспорядками в Гонконге создадут элитный спецотряд, пишут СМИ. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik объяснил, почему эта мера необходима.