Моралес заявил, что источник переворота в Боливии находится в США

© Фото : страница главы МИД Мексики в Twitter Эво Моралес вылетел из Боливии в Мексику

МЕХИКО, 14 ноя — РИА Новости. Экс-президент Боливии Экс-президент Боливии Эво Моралес осудил решение Дональда Трампа признать самопровозглашенное правительство и заявил, что переворот в его стране имеет корни в Соединенных Штатах.

"Мы осуждаем решение Трампа признать действующее и самопровозглашенное при соучастии полиции и вооруженных сил правительство. Государственный переворот, повлекший за собой гибель моих боливийских братьев, является политическим и экономическим заговором, исходящим из США", — написал политик в Twitter

Ранее помощник госсекретаря Майкл Козак написал в Twitter, что Соединенные Штаты готовы работать с временной администрацией Боливии

По словам Моралеса, США начали с того, что навязали Венесуэле Хуана Гуаидо, а теперь объявляют Жанин Аньес президентом страны.

После сообщения конституционного суда Боливии о том, что передача Аньес полномочий соответствует основному закону страны, временную главу государства признали легитимным руководителем ряд стран, включая Бразилию, Колумбию, США и Великобританию. В поддержку Моралеса выступили Мексика, Венесуэла, Куба и избранный президент Аргентины Альберто Фернандес.

Смена власти в Боливии

На состоявшихся 20 октября выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес