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РИА Новости

Моралес заявил, что источник переворота в Боливии находится в США

04:16 14.11.2019
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© Фото : страница главы МИД Мексики в TwitterЭво Моралес вылетел из Боливии в Мексику
Эво Моралес вылетел из Боливии в Мексику
© Фото : страница главы МИД Мексики в Twitter
МЕХИКО, 14 ноя — РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес осудил решение Дональда Трампа признать самопровозглашенное правительство и заявил, что переворот в его стране имеет корни в Соединенных Штатах.
"Мы осуждаем решение Трампа признать действующее и самопровозглашенное при соучастии полиции и вооруженных сил правительство. Государственный переворот, повлекший за собой гибель моих боливийских братьев, является политическим и экономическим заговором, исходящим из США", — написал политик в Twitter.
Сотрудники сил безопасности во время столкновений со сторонниками бывшего президента Боливии Эво Моралеса в Ла-Пасе. 13 ноября 2019
Вчера, 00:47
В Ла-Пасе сторонников Моралеса разгоняют дубинками и слезоточивым газом
Ранее помощник госсекретаря Майкл Козак написал в Twitter, что Соединенные Штаты готовы работать с временной администрацией Боливии.
По словам Моралеса, США начали с того, что навязали Венесуэле Хуана Гуаидо, а теперь объявляют Жанин Аньес президентом страны.
После сообщения конституционного суда Боливии о том, что передача Аньес полномочий соответствует основному закону страны, временную главу государства признали легитимным руководителем ряд стран, включая Бразилию, Колумбию, США и Великобританию. В поддержку Моралеса выступили Мексика, Венесуэла, Куба и избранный президент Аргентины Альберто Фернандес.

Смена власти в Боливии

На состоявшихся 20 октября выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес.
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса
13 ноября, 22:24
Временный президент Боливии хочет запретить Моралесу участвовать в выборах
Экс-президент и вице-президент получили убежище в Мексике и были эвакуированы из страны самолетом мексиканских ВВС. На территории посольства Мексики в Ла-Пасе также укрылись 20 боливийских чиновников и депутатов, опасающихся за свою безопасность.
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Дональд ТрампЭво МоралесБоливияСША
Популярные комментарии
А разве у кого-то имеющего голову могут быть сомнения в этом? Без США, так или иначе, ни один переворот, ни одна вйна в мире не обходится!!!😡😡😡😡😡😡😡
14 ноября, 05:03
Феликс Дзерж.
2600005
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