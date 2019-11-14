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РИА Новости

Банки предупредили о новом способе мошенничества с картами

03:25 14.11.2019 (обновлено: 16:15 14.11.2019)
143031
© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российские банки сообщили о новом способе кражи денег с карт, пишет газета "Известия".
По информации Сбербанка, в 80 процентах случаев мошенники, использующие методы социальный инженерии, переводят средства на виртуальный "пластик" с помощью сервиса перечислений с карты на карту разных банков — системы card2card.
Отмечается, что эта платформа в основном используется в качестве транзитного этапа по выводу денег, после чего украденное переносят на физический "пластик" для возможности их снятия.
Так, потенциальная жертва аферистов вбивает данные карты, с которой хочет снять деньги, и сведения "виртуального пластика", на который хочет их зачислить. После этого, пишет издание, на телефон владельца карты отправителя приходит сообщение с кодом подтверждения. Мошенники представляются сотрудниками службы безопасности банка и просят сообщить этот код, в результате чего деньги попадают на виртуальную карту типа "Яндекс.Деньги", QIWI или Webmoney.
Газета сообщает, что в некоторых банках ранее не фиксировали случаи применения этой схемы, однако в этом году такое начало происходить до четырех раз в месяц. Подчеркивается, что аферисты выбирают виртуальные карты электронных сервисов, поскольку они менее защищены, чем банки.
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Сбербанк РоссииТехнологииОбщество
Популярные комментарии
Банки которые не могут обеспечить сохранность средств клиентов и их данных должны быть лишены лицензии на банковскую деятельность.И второе банки допустившие кражи или махинации со счетами и данными клиентов должны в полном объеме погашать ущерб нанесенный клиентам .Вот тогда у банкиров начнется ЧЕС,
14 ноября, 04:56
с старый прапор
161102110
Если банки не могут обезопасить карты клиентов, то не проще клиентам отказаться от карт. Нет карт, нет проблем.
14 ноября, 06:12
Валерий
12850117
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