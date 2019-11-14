Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-14T03:21Z
https://ria.ru/20191114/1560909031.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155927/80/1559278045_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a09009b9251f756270d7657f0847465e.jpg
РИА Новости

В России средний срок ипотеки в III квартале подскочил почти на два года

03:21 14.11.2019
194
© РИА Новости / Нина ЗотинаДенежные купюры
Денежные купюры
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Средний срок ипотечного кредита, выданного в третьем квартале текущего года, составил 16 лет и 3 месяца, что почти на два года превышает показатель за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Средний срок ипотечного кредита, выданного в третьем квартале 2019 года, составил 195 месяцев (16 лет и 3 месяца), что почти на два года (22 месяца) превышает показатель 2018 года", - подсчитали аналитики.
Причина столь существенного роста срока ипотечного кредита, считают эксперты, кроется в политике банков, которые стараются максимально снизить риски для себя, что в текущих условиях может быть достигнуто исключительно за счет увеличения срока кредита.
Самые максимальные сроки, на которые банки в третьем квартале выдавали ипотеку, зафиксированы в Кабардино-Балкарской Республике (238 месяцев), Дагестане (236 месяцев) и Крыму (234 месяца). Ипотеку на минимальные сроки берут жители Еврейской автономной области (148 месяцев), Республики Алтай (150 месяцев) и Хакасии (153 месяца).
Денежные купюры
13 ноября, 15:39
НКР прогнозирует снижение ставок ипотеки в 2020 году до 8,5%
Одновременно с увеличением среднего срока ипотеки выросла по итогам третьего квартала и средняя сумма кредита. Так, если в начале 2019 года размер ипотечного кредита в среднем составлял 2,39 миллиона рублей, то по итогам третьего квартала он вырос до 2,5 миллиона рублей.
300111
Обсудить 0
Банки и ипотека - НовостиМоскваКрымРоссияЭкономика
Рекомендуем
Банкомат
Исследование выявило, у кого чаще берут в долг работающие россияне
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
ВЭБ намерен продвигать инвестиции в инфраструктуру в 2020 году
Логотип Нового банка развития БРИКС в штаб-квартире в Шанхае
Новый банк развития БРИКС откроет офис в России
Ростов-на-Дону
Ростовская область заняла четвертое место в России по вводу жилья
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Госдума рассмотрит законопроект о переселении из аварийного жилья
Ипотека
Эксперты назвали регионы, где россияне хуже всего выплачивают ипотеку
Банкомат
Банки подготовились к Новому году временным снижением ставок по кредитам
Автомобиль Aurus Senat, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Источник сообщил об успешных испытаниях парадных Aurus
Икона Спас Нерукотворный
Икону "Спас Нерукотворный" и мощи святых самолетом доставили на Сахалин
Работа шиномонтажной мастерской
Эксперты рассказали, где в России дешевле всего менять резину на автомобиле
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия Делового форума стран БРИКС
Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл выступит на саммите религиозных лидеров мира
Президент Владимир Путин
Путин заявил о готовности России оказывать всяческое содействие бизнесу
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Хакеры атакуют российские топливные компании чаще всего с помощью фишинга
Девушка со смартфоном и банковской картой
Банки предупредили о новом способе мошенничества с картами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:13Моралес вернется в Боливию, если парламент не утвердит его отставку
02:04В Киеве задержали банду псевдоколлекторов
02:01Россия и США неделю обсуждали в Женеве выполнение СНВ-3
02:01Украинский адмирал пожаловался на российские "Калибры" в Черном море
02:01Названы самые полезные и самые опасные растения для квартиры
01:52В Киеве прошла акция с требованием расследовать дела "евромайдана"
01:47Врио президента Боливии назначила нового главу полиции
01:44В Бельгии столкнулись с дефицитом мест для размещения просителей убежища
01:40Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
00:57Белоруссия усилит охрану границы по контуру Чернобыльской зоны
Лента новостейМолния