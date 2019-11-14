В России средний срок ипотеки в III квартале подскочил почти на два года

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Средний срок ипотечного кредита, выданного в третьем квартале текущего года, составил 16 лет и 3 месяца, что почти на два года превышает показатель за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Средний срок ипотечного кредита, выданного в третьем квартале 2019 года, составил 195 месяцев (16 лет и 3 месяца), что почти на два года (22 месяца) превышает показатель 2018 года", - подсчитали аналитики.

Причина столь существенного роста срока ипотечного кредита, считают эксперты, кроется в политике банков, которые стараются максимально снизить риски для себя, что в текущих условиях может быть достигнуто исключительно за счет увеличения срока кредита.

Самые максимальные сроки, на которые банки в третьем квартале выдавали ипотеку, зафиксированы в Кабардино-Балкарской Республике (238 месяцев), Дагестане (236 месяцев) и Крыму (234 месяца). Ипотеку на минимальные сроки берут жители Еврейской автономной области (148 месяцев), Республики Алтай (150 месяцев) и Хакасии (153 месяца).