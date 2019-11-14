Исследование выявило, у кого чаще берут в долг работающие россияне

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Трудоустроенные россияне чаще берут деньги в долг в банке (20%), чем у родственников (13%) или друзей (7%), показало исследование сервиса по поиску работы Трудоустроенные россияне чаще берут деньги в долг в банке (20%), чем у родственников (13%) или друзей (7%), показало исследование сервиса по поиску работы Superjob , которое есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным исследования, более половины респондентов отметили, что вообще не берут в долг (55%). К тому же россияне почти не склонны брать деньги у коллег (2%) или работодателя (1%). Выбирая между долгом перед родственниками и друзьями, и женщины (15% против 6%), и мужчины (12% против 7%) с большей вероятностью одолжили бы нужную сумму у родных, а наименее склонны брать деньги в банке россияне моложе 24 лет (2%).

Говоря о том, кому они чаще дают взаймы, более трети респондентов ответили, что никому не дают денег (39%). Каждый десятый опрошенный признался, что чаще других дает в долг коллегам (10%). Друзьям (23%) и родственникам (24%) дают в долг деньги по четверти респондентов.

Исследование также показало, что наибольшую сумму (17,6 тысячи рублей) работающие россияне готовы дать взаймы родственникам, при этом каждый десятый (10%) принципиально не дает родным в долг. Друзья могут рассчитывать на более скромную сумму (11,8 тысячи рублей), им не стоит ждать материальной помощи уже от 15% респондентов. Коллеги в среднем могут получить взаймы пять тысяч рублей, при этом им не даст в долг уже каждый пятый респондент (21%).