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РИА Новости

Новый банк развития БРИКС откроет офис в России

03:16 14.11.2019 (обновлено: 15:33 14.11.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Bb3015 / New Development Bank's logo in the HQ of the bank in Shanghai (cropped a photo)Логотип Нового банка развития БРИКС в штаб-квартире в Шанхае
Логотип Нового банка развития БРИКС в штаб-квартире в Шанхае
CC BY-SA 4.0 / Bb3015 / New Development Bank's logo in the HQ of the bank in Shanghai (cropped a photo)
БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Российское правительство и Новый банк развития БРИКС (НБР) заключили соглашение об открытии Евразийского регионального центра банка в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Соглашение подписали президент банка Кундапур Ваман Каматх и замминистра финансов РФ Сергей Сторчак на церемонии в Бразилиа в среду.
По соглашению НБР может также открывать офисы в других российских городах в зависимости от их функций и бизнес-потребностей.
Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильской Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача этого института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
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