Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-11-14T03:40Z
https://ria.ru/20191114/1560908889.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155954/95/1559549573_0:279:3128:2038_1036x0_80_0_0_f989811319aaf2828a892732693e9aad.jpg
РИА Новости

Банки подготовились к Новому году временным снижением ставок по кредитам

03:40 14.11.2019
1882
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБанкомат
Банкомат
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Последние два месяца уходящего года - ноябрь и декабрь - традиционно отличаются повышенным интересом клиентов к кредитам наличными перед новогодними праздниками, что влечет за собой специальные предложения от банков в виде сниженных процентов по кредитам, указывают опрошенные РИА Новости кредитные организации.
Сбербанк, который задает тренды на рынке ставок, с 13 ноября 2019 года по 30 января 2020 года снизил ставки по потребительским кредитам на 1 процентный пункт, минимальная фиксированная ставка теперь составляет 11,9%. Однако некоторые банки успели опередить крупнейший банк в этом вопросе.
Так, банк "ФК Открытие" еще с 1 ноября снизил ставки по программам потребительского кредитования. "Теперь ставка для заемщиков с программой страхования составляет всего 8,5% на первый год. В ближайшее время изменять процентные ставки по кредитам наличными не планируется", - отмечает замначальника управления потребительского кредитования банка "Открытие" Дмитрий Гузнер.
А банк "Восточный" в преддверии Нового года, помимо акции по снижению ставки, увеличил максимальную сумму кредита до 1,5 миллионов рублей. Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам еще в конце октября в среднем на 2 процентных пункта. "В связи со снижением Банком России ключевой ставки, Россельхозбанк рассматривает возможность дальнейшего снижения процентных ставок и предложения специальных условий к Новому году", - отметили в банке.
Денежные купюры
13 ноября, 15:39
НКР прогнозирует снижение ставок ипотеки в 2020 году до 8,5%
"Мы в ОТП Банке также планируем традиционно выпустить спецпредложения со сниженными ставками, чтобы наши клиенты были готовы к распродажам и скидкам в магазинах", - сказали в пресс-службе финансового учреждения.
Ряд банков не спешит снижать ставки, например, ВТБ и "Русский Стандарт" - они указывают, что их политика будет определяться движением ключевой ставки ЦБ. "На этой неделе ВТБ снизил ставки по своим ипотечным программам. Дальнейшее изменение ценовых параметров кредитных продуктов будет зависеть от макроэкономической ситуации и действий других игроков", - отметили в пресс-службе второго по размеру активов банка в стране.
640004
Обсудить 0
Новый год—2020Сбербанк РоссииЦентральный Банк РФВТБМоскваРоссияЭкономика
Рекомендуем
Сотрудник полиции
В колледже в Благовещенске произошла стрельба
Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Сбербанк рассказал подробности новой схемы мошенничества с картами
Детский сад
В Омске воспитательница заставила детей вытаскивать игрушки из унитаза
Так в представлении художника выглядит сверхбыстрая звезда S5-HVS1, выброшенная черной дырой Стрелец А* в центре Млечного Пути. В левом углу видна галактика с черной дырой в центре и бинарный компаньон звезды S5-HVS1
Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей Галактики
Пограничный пешеходно-велосипедный переход между Белоруссией и Польшей Переров
Белоруссия планирует изменить договор с Россией по охране границы
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
Пентагон столкнулся с проблемами в обслуживании парка истребителей F-35
Первое российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
В США оценили вероятность столкновения с российскими военными в Сирии
Обелиск в пригороде Пскова на месте, где находился фашистский концлагерь для советских военнопленных
ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом
Сотрудники МЧС и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Boeing 737
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Картина Моне Мост Чаринг-Кросс, 1903 г.
Картина Клода Моне ушла с молотка почти за 28 миллионов долларов
Анастасия Ещенко
Директор школы рассказала об убитой Анастасии Ещенко
Игорь Коломойский
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп
Трамп будет поддерживать курс рубля изо всех сил
Инспектор ГИБДД
Замгендиректора РКЦ "Прогресс" погиб в ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:13Моралес вернется в Боливию, если парламент не утвердит его отставку
02:04В Киеве задержали банду псевдоколлекторов
02:01Россия и США неделю обсуждали в Женеве выполнение СНВ-3
02:01Украинский адмирал пожаловался на российские "Калибры" в Черном море
02:01Названы самые полезные и самые опасные растения для квартиры
01:52В Киеве прошла акция с требованием расследовать дела "евромайдана"
01:47Врио президента Боливии назначила нового главу полиции
01:44В Бельгии столкнулись с дефицитом мест для размещения просителей убежища
01:40Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
00:57Белоруссия усилит охрану границы по контуру Чернобыльской зоны
Лента новостейМолния