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РИА Новости

Источник сообщил об успешных испытаниях парадных Aurus

03:07 14.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Aurus Senat, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Автомобиль Aurus Senat, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Aurus Senat, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Парадные кабриолеты Aurus проходят госиспытания, основная часть которых должна завершиться до конца года, сообщил РИА Новости информированный источник.
Заводские испытания этих машин были завершены весной текущего года.
"Госиспытания идут достаточно успешно. Все в соответствии с план-графиком. По программе завершение испытаний в феврале 2020 года, но все мероприятия, которые касаются проверки технического состояния машин, в этом году должны быть закончены", - сказал собеседник агентства.
В этом году кабриолеты Aurus впервые участвовали в параде Победы 9 мая на Красной площади. Проект "Кортеж" (бренд Aurus) - это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров.
Автомобиль Aurus Senat
5 ноября, 14:40
Автомобиль Aurus вызвал интерес на импортном ЭКСПО в Шанхае
Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Ориентировочная цена машин семейства "Кортеж", которые появятся в продаже под брендом Aurus, будет начинаться от 10 миллионов рублей.
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AurusSollersНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"МоскваРоссияБезопасностьЭкономика
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